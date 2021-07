Suite à la réunion qui s’est tenue en juin dernier avant les 24 Heures du Mans et en raison de précédents incidents de ravitaillement, la FIM, les représentants des constructeurs impliqués dans le Championnat du Monde et la Coupe du Monde FIM d'Endurance et le promoteur Eurosport Events ont décidé à l'unanimité de prendre une décision immédiate concernant le projet du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM avec un objectif clair : renforcer la sécurité lors des activités de ravitaillement sur la pitlane.

Stratégie : Pour des raisons d'équité sportive et technique, de standardisation internationale et de réduction globale des coûts, toutes les parties prenantes ont décidé à l'unanimité du choix d'un unique fabricant du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM.

Contrat : Afin d'assurer la pérennité du projet, le contrat avec le fabricant sélectionné se déroulera sur dix ans en deux phases, avec des objectifs couvrant les cinq premières années, puis se renouvelant automatiquement pour cinq années suivantes si tous les objectifs de performance sont atteints conformément au contrat. La sélection du fabricant dépendra de la capacité du candidat à répondre aux exigences indiquées dans l'appel d'offres.

FIM EWC Vivez les 12 Hours of Estoril en direct IL Y A 20 HEURES

Calendrier : La FIM va rapidement lancer un appel d'offres incluant tous les aspects et exigences du projet. D'ici fin décembre 2021, la FIM publiera la liste des pièces de ce système de remplissage rapide de carburant homologué FIM. Comme le prévoit le règlement technique, 2022 sera une année de transition (pas d'utilisation obligatoire, mais le système sera disponible à la vente à toutes les équipes souhaitant l’adopter). Cela permettra aux équipes de trouver les financements nécessaires à l'achat de cet équipement et de se préparer progressivement à l'utilisation obligatoire du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM à partir de 2023.

Franck Vayssié, Directeur de la Commission des Courses sur Circuit« La FIM, soutenue par les commissions technique et des courses sur circuit et en étroite collaboration avec les constructeurs et Eurosport Events, travaille sans relâche pour améliorer la réglementation visant à accroître la sécurité des pilotes et des équipes et à assurer l'équité sportive en maîtrisant les coûts pour les équipes engagées dans le Championnat et la Coupe du Monde FIM d'Endurance. La mise en place d’un fabricant unique de système de remplissage rapide de carburant homologué FIM est une nouvelle étape importante. La mise en œuvre progressive et l'étroite collaboration entre toutes les parties concernées permettront d'obtenir un système performant au meilleur prix. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes impliquées et nous communiquerons les détails de l'appel d'offres d'ici la fin juillet. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« La sécurité des pilotes et du staff technique des équipes est une priorité pour Eurosport Events. Après l’adoption du port du casque pour toutes les personnes en pitlane, l’utilisation des casques homologués FIM pour les pilotes ou la recommandation de l’utilisation de combinaisons équipées d’airbag, l’utilisation d’un système de ravitaillement sur et homologué vient encore améliorer la sécurité des équipes du Championnat du Monde FIM EWC. C’est une des clés du succès et de la pérennité de ce championnat. »

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Coup d’envoi à Estoril HIER À 18:08