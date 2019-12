Nouveau venu en FIM EWC, l’équipe espagnole JEG Racing Team s’aligne aux 8 Hours of Sepang avec un équipage franco-japonais particulièrement musclé. En Malaisie, Takuya Tsuda viendra soutenir Gregory Leblanc et Naomichi Uramoto au guidon de la Suzuki 71.

Pilote d’expérience, Takuya Tsuda a un palmarès éloquent en vitesse comme Endurance. Pilote d’essais pour Suzuki, il est vice-champion Superbike JSB1000 au Japon en 2016 & 2017, il a terminé 2e des Suzuka 8 Hours en 2013 & 2014. Il est aussi monté sur la 2e marche du podium aux 24 Heures Motos 2012 avec le Suzuki Endurance Racing Team.

Takuya Tsuda, qui connait le tracé du Sepang International Circuit, sera donc un atout pour la jeune équipe du JEG Racing team et un coéquipier solide pour Grégory Leblanc. Le pilote français a aussi un palmarès impressionnant avec 5 victoires aux 24 Heures Motos, 4 victoires au Bol d’Or et 5 titres de champion de France en Superbike et Supersport.

5e du championnat Superbike en Espagne cette année, Naomichi Uramoto (25 ans) complète cet équipage qu’il faudra surveiller sur les 8 Hours of Sepang.

L’article Takuya Tsuda avec le JEG Racing Team à Sepang est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com