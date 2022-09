Alan Techer fait son retour chez F.C.C. TSR Honda France cette semaine pour le Bol d’Or, manche finale de la saison de Championnat du monde d’Endurance de la FIM, avec la bénédiction du TATI Team Beringer Racing.

Techer faisait partie de l’équipage du TATI Team Beringer Racing qui s’est classé deuxième aux 24H SPA EWC Motos en juin. Mais il retrouve l’équipe F.C.C. TSR Honda France, qu’il a aidée à remporter le titre EWC en 2017 et 2018, au sein de laquelle il remplace Gino Rea. Le Britannique poursuit sa convalescence après les sérieuses blessures à la tête qu’il a subies lors d’une chute aux essais à Suzuka le mois dernier.



Dans un message du TATI Team Beringer Racing, structure privée et dirigée par Patrick Enjolras, on peut lire :“Nous remercions Alan Techer de tout ce qu’il a accompli pour notre équipe. Merci pour ton travail et ton côté humain. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite.”



Techer, qui partagera la Honda CBR 1000RR-R n° 5 avec Mike Di Meglio et Josh Hook, a déclaré :“Je suis très content d’être ici avec F.C.C. TSR, avec Honda et avec mes nouveaux coéquipiers. Les tests se sont parfaitement bien passés. J’ai découvert quelques nouvelles personnes dans l’équipe depuis ma dernière participation ici en 2018. Je connais bien Josh [Hook], j’apprends à connaître Mike [Di Meglio] et ensemble, nous avons très bien travaillé pour préparer cette importante dernière course. J’attends ce 100e anniversaire du Bol d’Or avec impatience.”



Leon Haslam, compatriote de Rea et deuxième des 8 Heures de Suzuka, a été appelé par le TATI Team Beringer Racing pour remplacer Techer au guidon de sa Kawasaki, la structure française accueillant également le retour de Bastien Mackels qui avait manqué la manche du Circuit de Spa-Francorchamps.

