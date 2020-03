Le Suzuki Endurance Racing Team vient de boucler deux jours d’essais sur le circuit Bugatti au Mans. Malgré des conditions météo difficiles, l’équipe Suzuki est plutôt satisfaite de ces tests.

De la pluie, du vent et le froid ont accompagnés une poignée d’équipes FIM EWC réunies au Mans pour deux journées d’essais en vue des 24 Heures Motos. « C’est tout de même positif, reconnait Damien Saulnier, team manager du Suzuki Endurance Racing Team. Dunlop nous a proposé des pneus pluie et surtout un pneu intermédiaire intéressant dans ce genre de conditions. Il nous reste quelques pneus slicks à valider. Mais le plus satisfaisant, c’est l’entente et l’homogénéité de notre nouveau trio de pilotes. Gregg Black, Etienne Masson et Xavier Simeon ont les mêmes comportements et les mêmes feelings sur la moto et des analyses très proches pour les réglages de la machine ».

Damien Saulnier, qui a repris les rênes du Suzuki Endurance Racing Team cette saison avec une victoire au Bol d’Or en septembre dernier, bénéficie aussi de l’aide et de l’expérience de Claude Michy, organisateur, entre autres, du Grand Prix de France MotoGP. « Claude est un soutien très important pour l’équipe. C’est à la fois un apporteur d’idées, notre directeur du développement et notre ange-gardien ».

Plus d’infos sur le Suzuki Endurance Racing Team

L’article Tour de chauffe concluant pour le SERT est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com