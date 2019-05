Tous pour Spa !

Fantastique, magique, sensationnel… L’annonce du retour du FIM EWC à Spa-Francorchamps, « le plus beau circuit du monde », fait fantasmer les acteurs de l’Endurance mondiale.

Ils en avaient rêvé, le rêve va devenir réalité ! En juin 2022, les 24H Spa Motos marqueront le retour du championnat du monde d’Endurance à Spa-Francorchamps. Le tracé exceptionnel de ce circuit pour gros cœurs a provoqué une vague de réactions enthousiastes des pilotes et des teams.

Xavier Siméon / BEL – pilote VRD Igol Pierret Experiences

« C’est génial et c’est une grande émotion car mon père a gagné deux fois les 24 Heures de Spa. »

Yannick Lucot / FRA – Team manager VRD Igol Pierret Experiences

« Un des plus beaux circuits au monde ! Et c’est un français chauvin qui le dit...Nous sommes ravis de cette nouvelle pour tout le paddock mais aussi pour l’ensemble des Belges du team et des partenaires belges qui nous accompagnent. Après deux participations aux 6 Heures de Spa, nous avons hâtes de participer à la légende des 24 H. »

Mandy Kainz / AUT – Team manager YART Yamaha

« Nous sommes très heureux d’avoir Spa au championnat. Depuis 2003, le YART est la seule équipe EWC à n’avoir manqué aucune épreuve du championnat du monde d’Endurance mais Spa sera nouveau pour nous. Avec trois courses de 24h et trois de 8h, le FIM EWC va devenir le championnat du monde le plus difficile à remporter. L’EWC est une fabrique de héros ! »

Robin Mulhauser / SUI – pilote Moto Ain

« J’ai eu l’occasion de participer aux 6 Heures de Spa 2013 et de les gagner dans la catégorie 600. C’est un circuit magnifique, rapide, sinueux et vallonné ! J’espère vraiment être de la partie en 2022 pour redécouvrir cette incroyable piste ! »

Gregory Fastré / BEL – pilote Mototech EWC Team

« C’est le plus beau circuit du monde ! J’ai fait les dernières 24 Heures de Liège en 2003 ! C’était ma première course d’Endurance. »

Masakazu Fujii / JPN - Team manager F.C.C. TSR Honda France

« Les 24H Spa Motos marquent le début d’une nouvelle ère. Nous sommes prêts à ouvrir cette nouvelle page de l’histoire. »

Uwe Reinhardt / GER – Tema manager ERC-BMW Motorrad Endurance

« Nous aurons une course exceptionnelle à Spa-Francorchamps et pour moi, ce sera un événement marquant d’être à Spa. Nous sommes fiers de participer à cet événement. »

Mike Di Meglio /FRA – pilote F.C.C. TSR Honda France

« C’est un circuit où je n’ai pas eu la chance de rouler mais que j’adore dans les jeux vidéo ! J’ai déjà hâte d’y être car on doit sûrement se régaler sur la moto. Le tracé est juste magique. »

Luca Scassa / ITA – pilote No Limits Motor Team

« Heureux comme un enfant ! Un rêve qui se réalise. J'espère être encore pilote d'Endurance en 2021-2022 pour courir dans cette piste magique. Quel spectacle !

Louis Rossi / FRA – Pilote Junior Team LMS Suzuki

« Spa, ça m’évoque les frites fricadelles ! Plus sérieusement, c'est vraiment une super nouvelle d'aller sur ce circuit, j'ai hâte de grimper le raidillon, ça va être une course de malade ! »

Florian Alt / GER – pilote VRD Igol Pierret Experiences

« J’ai couru à Spa l’année dernière pour la première fois. Cette piste a vraiment quelque chose de spécial. C’est très rapide et l’atmosphère est historique. J’y allais voir des courses avec mon père, c’était toujours spectaculaire. Une Endurance de 24 heures sera parfaite à Spa. »

Freddy Foray / FRA – pilote F.C.C. TSR Honda France

« Je n’ai pas couru en compétition sur cette piste, seulement en track days… Et définitivement le raidillon est magique, les sensations sont énormes. »

