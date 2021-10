Après une deuxième place à l’arrivée du Bol d’Or le 19 septembre, Moto Ain entrera en piste à Most avec un trio de pilotes inédit qui vise encore le podium. Au guidon de la Yamaha privée managée par Pierre Chapuis, Randy de Puniet sera rejoint par Loris Baz et Corentin Perolari.

Après sa superbe performance sur le circuit Paul Ricard au Bol d’Or, Moto Ain peut encore prétendre à une place sur le podium final du championnat du monde FIM d’Endurance 2021. Pour la finale aux 6 Hours of Most, Moto Ain entre en piste avec un nouvel équipage. Randy de Puniet reste aux commandes de la Yamaha #96 avec deux nouveaux coéquipiers de pointe.

Loris Baz fait son retour en Endurance. Le pilote français boucle une belle fin de saison en championnat du monde FIM Superbike après avoir décroché la 4e place cette année en Moto America Superbike. Issu du MotoGP et du mondial Superbike, Loris Baz est aussi un pilote d’Endurance. Il a forgé son expérience avec le Team 33 Louit April Moto, le YART – Yamaha Official EWC Team et Webike SRC Kawasaki France Trickstar. Il a gagné le Bol d’Or 2013 avec l’équipe officielle Kawasaki.

Corentin Perolari sera le 3e homme de Moto Ain. Remarqué en championnat espagnol CEV, le pilote français a débuté en Endurance en 2017 avec le Team 33 Louit Moto avant de s’engager en championnat du monde FIM Supersport. Il a pris la 8e place en 2019. Il a fait son retour en Endurance mondiale en 2021 avec le Team 33 Louit April Moto. Il est aussi engagé en MotoE avec l’équipe Tech3.

Un trio de ce calibre est en mesure de faire briller la Yamaha Moto Ain chaussée par Dunlop sur les 6 Hours of Most.

