Fidèle à l’Endurance, Dunlop renouvelle son accord avec Discovery Sports Events en qualité de partenaire officiel du FIM EWC. Pour soutenir les équipes Superstock, Dunlop devient dès 2022 le fournisseur exclusif de cette catégorie. Le Dunlop Superstock Trophy sera lancé pour soutenir l’engagement des équipes privées.

Dunlop, partenaire historique de l’Endurance, et Discovery Sports Events, promoteur du FIM EWC, renouvellent leur partenariat officiel en championnat du monde FIM d’Endurance pour les trois prochaines années.

Afin de soutenir les équipes privées Superstock qui forment le cœur du plateau en Endurance mondiale et en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme, Dunlop devient le fournisseur exclusif pneumatique de cette catégorie Superstock pour les trois années à venir.

Manufacturier reconnu, Dunlop, qui équipait déjà 85 % des teams Superstock cette saison, va ainsi renforcer sa présence mais surtout son soutien aux équipes indépendantes.

Le niveau de performance de cette catégorie augmente chaque saison. La concurrence entre les équipes offre chaque année du grand spectacle et il n’est pas rare de voir des équipages Superstock concurrencer les teams EWC. Alors que les teams Superstock entrent en piste avec des machines proches de la série, la coupe du monde FIM d’Endurance prépare les meilleures formations Superstock à s’engager en Formula EWC.

La présence exclusive de Dunlop en Superstock va permettre aux équipes de poursuivre cette progression sportive tout en limitant les coûts. Le contrôle de tarifs et du nombre de pneumatiques autorisés en qualifications est destiné à offrir des conditions de course les plus équitables possible entre les concurrents dans cette catégorie très disputée.

Successeur de l’EWC Dunlop Independent Trophy, le Dunlop Superstock Trophy sera destiné à soutenir cette action. Des dotations en pneumatiques récompenseront les quinze meilleures équipes à l’arrivée de chaque course. 345 trains de pneumatiques seront accordés en 2022 avec une dotation sur chaque course hors Suzuka 8 Hours. 95 trains Dunlop seront attribués sur les épreuves de 24 heures, 60 sur les courses de 8 heures.

Soutien au Superstock en pisteAu-delà de ce partenariat pneumatique, Discovery Sports Events et la FIM ont également la volonté de soutenir la catégorie Superstock face à la progression constante des performances des équipes de pointe en EWC. La Commission FIM des courses sur circuit a donc décidé de moduler la limite de qualification de 108 % en différenciant les catégories. Lors des essais chronométrés, un pilote Superstock devra boucler un tour à 108 % du temps signé par le meilleur pilote Superstock et non plus par le meilleur pilote de sa session. Objectif : favoriser l’engagement des équipes Superstock en coupe du monde FIM d’Endurance.

Wim Van Achter, Dunlop Motorsport Manager« Ces cinq dernières saisons, nous avons soutenu les pilotes indépendants grâce au Dunlop Independent Trophy. Presque toutes les équipes indépendantes sont engagées en Superstock, il est donc logique de le remplacer par un programme destiné à soutenir à égalité toutes les équipes de cette catégorie. Cela stimulera la compétition, réduira les coûts et garantira à chaque équipe de bénéficier des mêmes pneus et du même soutien que le vainqueur de la Coupe du Monde. »

