Ouverture de la saison FIM EWC 2019/2020, le Bol d’Or sera à suivre en direct et en intégralité sur les cinq continents. Cette course de 24 heures s’élancera samedi 21 septembre sur le circuit du Castellet en France.

Le Bol d’Or 2019 sera à suivre en live et en intégral sur Eurosport samedi 21 septembre dès 14 h 45 (CEST) jusqu’à dimanche à 15 h 30 dans plus de 60 pays. La course sera également à vivre en direct sur la plateforme digitale Eurosport Player avec des commentaires en anglais et en français.

Au-delà du réseau Eurosport, le Bol d’Or sera diffusé en direct en Europe, Asie, Amériques, Afrique et Océanie : sur La Chaine l’Équipe en France, par MotorTrend sur les continents américains, en Afrique et au Moyen-Orient et par Sky en Nouvelle-Zélande. Au Japon, la plateforme digitale Hulu permettra de suivre l’intégralité de la course.

Le magazine « EWC All Access » du Bol d’Or sera proposé dès mardi 24 septembre à 23 h sur Eurosport. Les meilleurs moments de la course seront également à revivre sur les cinq continents grâce à de nombreux diffuseurs : Astro TV en Malaisie, Fox Sports Asia dans 42 pays d’Asie, Sky NZ en Nouvelle-Zélande, Hyper aux Philippines, DSport en Inde, Band Sport au Brésil, Sky Sport et Corse di Moto en Italie, Motowizja en Pologne, CT Sport en République Tchèque, Motorsport TV en Russie, et Motorsport.com

Pour ne rien manquer, suivez aussi le Bol d’Or 2019 sur les plateformes et réseaux sociaux FIM EWC : live timing sur le site fimewc.com et sur l’application mobile FIM EWC, ainsi que des contenus dédiés sur Facebook, Instagram, YouTube et les faits de cours en live sur Twitter.

Bol d’Or 2019 - Diffusion internationale Eurosport

L’article UN BOL D’OR TOUT EN DIRECT est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com