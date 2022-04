Yannick Lucot, Team Manager de Viltaïs Racing Igol, pense que le “bon esprit d’équipe” de la structure peut l’aider à obtenir plus de succès dans le Championnat du monde d’Endurance FIM cette saison.

Lucot s’est exprimé à l’issue des deux journées de pré-tests des 24 Heures Motos du Mans, où les pilotes de l’équipe, Florian Alt, Steven Odendaal, Erwan Nigon et James Westmoreland, ont été officiellement présentés.

L’Allemand Alt, qui prépare sa septième saison sur la Yamaha #333, sera rejoint par le Sud-Africain Odendaal, vice-Champion du monde Supersport 2021, et le Français Nigon, champion EWC 2018/19. Le Britannique Westmoreland sera le pilote de réserve de Viltais Racing Igol pour une deuxième saison.

“Ces essais de pré-saison sont dans la continuité de ceux que nous avons réalisés cet hiver”, a déclaré Lucot. “Il y a une très bonne ambiance entre les pilotes et un bon esprit d’équipe, ce qui est très utile pour le développement de l’équipe. De plus, nos pilotes sont très réguliers : pendant ces deux jours, trois d’entre eux ont établi un rythme régulier en 1m37s, ce qui signifie que nous sommes capables de rivaliser parmi les premiers pendant la course en gardant ce même rythme.”

“Nous avons également profité de l’occasion pour essayer le nouveau pack électronique 2022, et je suis très satisfait du travail effectué comme de l’attitude positive générale au sein de l’équipe.”

Viltaïs Racing Igol a terminé quatrième du classement EWC 2021 et est devenu l’une des principales prétendantes au podium de la catégorie Formula EWC.

Les 24 Heures Motos ouvriront la saison 2022 de l’EWC du 14 au 17 avril. Cliquez ICI pour obtenir des informations sur les billets.

