Le Wójcik Racing Team a été contraint de changer deux membres de son équipage #77 après s’être qualifié en sixième position aux 24 Heures Motos, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM.

Après avoir montré un rythme impressionnant dès le début des essais, Sheridan Morais a été déclaré inapte à prendre le départ après avoir subi une commotion cérébrale dans un accident à la fin de la deuxième séance de qualification, vendredi.



Kamil Krzemień, déjà recruté tardivement pour remplacer un Randy Krummenacher convalescent, n’est pas non plus au départ après être tombé malade.



Le Français Mathieu Gines sera donc rejoint sur la Yamaha Formula EWC du Wójcik Racing Team par le Hongrois Balint Kovacs et le Suisse Robin Mulhauser.



Kovacs, 20 ans, était le pilote de réserve de l’équipe polonaise pour ce week-end, après avoir terminé les 24 Heures Motos de l’année dernière avec le seul pilote Artur Wielebski.



De son côté, Mulhauser, 30 ans, deux fois vainqueur de la Coupe du monde FIM EWC Superstock, a commencé le week-end en tant que pilote de réserve sur la Yamaha de l’équipe YART qui a signé la pole position.



“C’est très triste de voir Sheridan et Kamil sur la touche alors qu’ils ont travaillé si dur et qu’ils avaient de bonnes chances de se battre pour le podium, mais leur santé passe avant le reste”, a déclaré le directeur du team, Grzegorz Wójcik.“Balint a couru avec nous au Mans l’année dernière. Avec Robin, ils ont débuté le week-end en tant que pilotes de réserve – ils sont donc prêts pour la course et nous visons toujours un bon résultat. Les choses se présentent bien pour l’équipage de la #77, nous sommes donc impatients que la course commence.”

