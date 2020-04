Un chiffre, une histoire – le 1 pour F.C.C. TSR Honda France

Le F.C.C. TSR Honda France est le numéro 1 sur plusieurs tableaux. Premier team japonais à monter sur le podium puis à décrocher la victoire aux 24 Heures Motos, l’équipe de Masakazu Fujii est aussi le premier team nippon à être sacré Champion du Monde FIM EWC.

La longue histoire de F.C.C. TSR Honda France est très intimement liée à celle de Honda au Japon. TS, Technical Sports, a été créé en 1963 par Teruyoshi Fujii après sa carrière de pilote officiel Honda en GP. Avec l’appui de son ami Soichiro Honda, fondateur de la marque, il installe Technical Sports à Suzuka où Honda vient de faire construire le circuit.

En 1984, son fils, Masakazu Fujii, prend les rênes de TS qui produit des pièces pour les machines de compétition.

Premières victoires à Suzuka

1988 est une année charnière pour Technical Sports. L’équipe remporte sa première victoire aux 4 Heures de Suzuka et engage un partenariat avec F.C.C., entreprise qui produit des pièces et des embrayages à Suzuka. Ce partenariat solide dure depuis plus de 30 ans.

En 1990, TS boucle sa première participation aux Suzuka 8 Hours en 26e position avec Toshiya Kobayashi et Noboru Ueda. L’équipe de Masakazu Fujii est depuis chaque année au départ de la course au Japon.

En 1991, TS devient TSR, Technical Sports Racing, et affirme ses ambitions en s’engageant en championnat du monde GP 125 avec Noboru Ueda. Il termine 5e après avoir débuté la saison par une victoire sur le GP du Japon à Suzuka. Durant 10 ans, F.C.C. TSR va poursuivre en GP250 et GP500.

F.C.C. TSR Honda s’investit aussi chaque année sur les Suzuka 8 Hours. L’équipe monte pour la première fois sur le podium en 2003 avec Shinichi Itoh et Takeshi Tsujimura. La première victoire est décrochée en 2006 avec le même duo de pilotes. F.C.C. TSR Honda s’impose à nouveau aux Suzuka 8 Hours en 2011 et en 2012 et compte six places sur le podium depuis 2003.

A la conquête de l’Endurance mondiale

F.C.C. TSR Honda décide de pousser les frontières des 8 heures et du Japon. L’équipe s’engage en 2016 sur l’intégralité de la saison FIM EWC et se fait remarquer à la 3e place des 24 Heures Motos avec Kazuma Watanabe, Alan Techer et Damian Cudlin. Dès la saison suivante, l’équipe prend la 4e place du championnat du Monde FIM EWC 2016-2017.

Associé à la filiale française Honda à partir de la saison 2017-2018, l’équipe devient F.C.C. TSR Honda France et décroche la victoire aux 24 Heures Motos et aux 8 Hours of Oschersleben assorti du titre de Champion du Monde FIM EWC. Une grande première pour un team japonais.

Vice-champion du monde la saison dernière avec une nouvelle victoire au Bol d’Or 2018 avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio, F.C.C. TSR Honda France poursuit sa quête d’une nouvelle couronne mondiale et du numéro 1.

Photo 8 Hours of Oschersleben 2019

