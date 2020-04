Un chiffre, une histoire – Le 8 du Bolliger Team Switzerland

Comme le signe infini dressé vers le ciel, le 8 est le numéro fétiche du Bolliger Team Switzerland. Depuis plus de 25 ans, cette équipe privée joue au coude à coude avec les équipes officielles en championnat du Monde FIM EWC.

Installée au nord de Berne en Suisse, le Bolliger Team est né en 1975. A cette époque-là, son fondateur, Hanspeter « Hampu » Bolliger, est pilote. Il découvre l’Endurance en 1982 à Imola et à Barcelone. Il termine 10e des 24 Heures d’Imola et 7e des 24 Heures de Montjuic. C’est le déclic et le début d’une passion sans faille pour l’Endurance.

On retrouve « Hampu » et ses déjà célèbres moustaches pour son premier Bol d’Or en 1992 mais une blessure lui impose de raccrocher le cuir pour se consacrer à sa mission de team manager. Le Bolliger Team Switzerland et son équipe de bénévoles font leurs classes sur le championnat du monde avec quelques résultats prometteurs comme une 5e place aux 24 Heures Motos 1994. Ils décrochent leur premier podium avec une 2e place aux 24 Heures d’Oschersleben 1999. Cette 2e édition de la course en Allemagne vient d’entrer au calendrier du Championnat du Monde FIM EWC. En 2000, le Bolliger Team Switzerland décide de participer à l’intégralité du championnat mondial.

A partir de là, le Bolliger Team Switzerland va s’appliquer à talonner les teams officiels et réussit souvent à devancer les meilleures équipes. Son palmarès est éloquent. Reconnue comme l’une des équipes privées en vue en Endurance mondiale dès les années 2000, Bolliger Team Switzerland termine vice-champion du monde FIM EWC en 2005 et en 2010. Il est à nouveau sur le podium mondial en terminant 3e en 2014. En 2015, il fait monter le drapeau suisse au-dessus de la 3e marche du podium aux 24 Heures Motos.

Durant toute cette aventure en FIM EWC, le Bolliger Team Switzerland est resté fidèle à Kawasaki et à son numéro 8. Ce numéro lui a été attribué à son entrée sur le championnat du monde en 2000. Depuis le 8 est devenu la marque du Bolliger Team Switzerland, image indissociable de cette équipe privée suisse dont la relève semble assurée.

Hanspeter Bolliger, qui vient de fêter ses 45 ans de compétition, est désormais secondé par son fils Kevin. Kevin a préféré la barbe à la moustache mais il a hérité de la passion paternelle pour l’Endurance pour faire briller le Bolliger Team Switzerland.

Plus d’infos sur le Bolliger Team Switzerland

L’article Un chiffre, une histoire – Le 8 du Bolliger Team Switzerland est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com