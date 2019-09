Un équipage d’exception pour le Sepang Racing Team

Franco Morbidelli, pilote MotoGP, Michael van der Mark, quatre fois vainqueur des Suzuka 8 Hours et Hafizh Syahrin, pilote star en Malaisie, unissent leurs forces pour la toute première édition des 8 Hours of Sepang.

Le Sepang Racing Team fait une entrée remarquée en FIM EWC et vient d’annoncer un trio exceptionnel de pilotes pour la toute première édition des 8 Hours of Sepang, nouvelle manche du Championnat du Monde FIM EWC d’Endurance qui se disputera du 13 au 15 décembre 2019 en Malaisie.

La Yamaha YZF-R1 #21 sera engagée par le team du Circuit International de Sepang pour défendre les couleurs de Yamaha Factory Racing Team, gagner les 8 Hours of Sepang et qualifier la moto pour les Suzuka 8 Hours 2020. Pour jouer la victoire sur son terrain, le Sepang Racing Team est soutenu techniquement par un spécialiste de l’Endurance, YART Yamaha, et engage un équipage d’exception.

Franco Morbidelli, Champion du Monde Moto2 en 2017, est aujourd’hui pilote MotoGP de l’équipe Petronas Yamaha SRT. Le pilote italo-brésilien, qui connait déjà la Yamaha YZF-R1 et le tracé de Sepang, est impatient de s’essayer à une nouvelle discipline et de rester en course durant le trêve hivernale MotoGP.

Michael van der Mark apportera à l’équipe sa connaissance de la Yamaha #21 et son expérience des courses de 8 heures. Champion du Monde FIM Supersport 2014, le pilote néerlandais anime désormais la tête de la catégorie Superbike et connait donc bien le tracé de Sepang. Il est aussi et surtout un spécialiste des Suzuka 8 Hours qu’il a remporté quatre fois, en 2013 et 2014 puis en 2017 et 2018 avec le Yamaha Factory Racing Team.

Hafizh Syahrin est le pilote star en Malaisie. Il connait parfaitement le tracé de Sepang pour y avoir couru dans différentes catégories depuis ses débuts en compétition. Il est également familier des conditions climatiques particulières de Sepang avec chaleur et humidité.

Les 8 Hours of Sepang se disputeront dans le cadre du premier double événement auto et moto organisé en Malaisie. Du 13 au 15 décembre 2019, le Circuit International de Sepang accueillera également la finale du Championnat du Monde FIA WTCR/Oscaro avec le soutien de Tourism Malaysia.

Franco Morbidelli

« J’ai vraiment hâte de savoir si le format de l’Endurance me convient. C’est une discipline différente, c’est sympa et quand Razlan m’a demandé de participer, je me suis dit, pourquoi pas ? L’association entre Yamaha et le Sepang Racing Team nous promet une excellente équipe et ce sera bien de courir à nouveau sur une machine de production. Être en piste permet de rester affuté et ce sera bon de rouler en décembre. J’ai déjà essayé une YZF-R1 donc je sais à quoi m’attendre mais je suis sûr que notre moto d’Endurance sera différente et très performante. Je pourrais aussi en profiter pour m’offrir des vacances en Malaisie. »

Michael van der Mark

« Lorsque j’ai vu qu’il y aurait une course EWC à Sepang, j’ai su que ce serait cool d’y participer et je suis vraiment fier que l’équipe ait fait appel à moi. D’ailleurs, comment refuser la proposition d’un team aussi prestigieux pour une course sur son circuit ? Il faut chaud et humide à Sepang donc ce sera difficile mais cela fait partie de ce défi particulier de l’Endurance que j’apprécie vraiment. Je ferai tout pour partager mon peu d’expérience de l’Endurance avec l’équipe car nous voulons nous battre pour la victoire. Nous formons une équipe très performante et motivée par l’envie de gagner dans son pays. »

Hafizh Syahrin

« Je suis vraiment impatient de prendre le départ de cette première course d’Endurance en Malaisie. Ce ne sera pas ma première expérience dans cette discipline car j’ai déjà participé aux Suzuka 8 Hours mais ce sera très différent de courir devant nos fans à la maison. C’est une très bonne occasion de tester mon endurance physique car la course sera longue et chaude mais le plus important sera de savoir bien travailler en équipe. Nous ferons de notre mieux et nous avons une excellente équipe et des coéquipiers d’exception. Je suis vraiment ravi de partager la moto avec Franco et Michael car ce sont de très bons pilotes et Michael a une très bonne expérience avec la Yamaha. J’ai vraiment hâte d’y être. »

Razlan Razali, CEO of Sepang International Circuit

« Nous sommes très heureux d’engager le Sepang Racing Team sur la première édition des 8 Hours of Sepang. Cet évènement et notre trio international de pilotes sont la meilleure façon de soutenir la campagne « Visit Truly Asia Malaysia » lancée par Tourism Malaysia. Le week-end sera exceptionnel puisque deux et quatre roues se partageront la piste avec le FIM EWC et le FIA WTCR. Ces « Races of Malaysia » offriront un spectacle incroyable d’un rayonnement international. Nous faisons confiance à Franco, Michael, Hafizh et au YART pour viser la plus haute marche du podium. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events

« L’engagement de ces trois pilotes de haut niveau est une très bonne nouvelle pour le championnat FIM EWC et pour les 8 Hours of Sepang. La date choisie pour la course mi-décembre permet en effet aux teams de recruter des pilotes de GP & SBK après la fin de leur saison. Sepang International Circuit est devenu un acteur important des courses moto de haut niveau. C’est un signe fort pour la réussite des 8 Hours of Sepang. »

L’article Un équipage d’exception pour le Sepang Racing Team est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com