À la suite de son accident durant les Essais Libres 2 de la 43e Course d’Endurance Coca-Cola des 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, le samedi 6 août, la famille proche de Gino Rea a publié le communiqué suivant.

“Nous sommes arrivés au Japon le 8 août et nous adressons nos nombreux remerciements à l’EWC, la FIM, le Circuit de Suzuka, le Consulat britannique et TSR pour leur aide dans l’établissement de nos visas.



À 14h30, nous avons eu l’opportunité de voir Gino et nous avons désormais une confirmation par le docteur de sa condition.



Gino a été admis dans l’unité des soins intensifs le samedi 6 août, après son accident lors des Essais Libres 2. Il a été commotionné et a subi de sérieuses blessures à la tête. Il est aussi touché à la clavicule gauche [l’os qui relie le sternum à l’épaule]. Il est encore sous sédation afin de réduire l’œdème cérébral et de contrôler sa température. Il doit passer un autre scanner mercredi pour une nouvelle évaluation de sa condition.



Merci pour l’excellent travail des médecins de Suzuka, de l’équipage de l’hélicoptère et du personnel de l’hôpital.



Gino est très fort mentalement, il vit la vie pleinement et se donne à 100 % dans toutes les situations. Être autant affûté et en bonne santé l’aidera à se remettre à vitesse grand V.



Merci pour votre soutien et vos messages. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations.”



Les familles Rea et Berdini



#keepfightingGino



**



Gino, les familles Rea et Berdini, les amis de Gino et l’équipe F.C.C. TSR Honda France sont dans le cœur et les pensées de toute la famille du FIM EWC. #keepfightingGino

