Un numéro, une histoire – GERT56 by GS Yuasa

Créé en 2015, le GERT, German Endurance Racing Team, a toujours porté le 56, numéro né de la rencontre de deux amis passionnés de moto et d’Endurance.

L’histoire débute en 2008. Lars Albrecht, pilote qui s’est illustré en course de vitesse en Allemagne dans les années 90, appelle son ami Karsten Wolf pour jouer les mécanos sur une course d’Endurance. Avec ses deux coéquipiers, Lars Albrecht s’impose au guidon d’une Kawasaki achetée au Bolliger Team Switzerland. Cette machine porte le numéro 56 que Lars Albrecht utilisait déjà lorsqu’il courrait sur 250MZ et Yamaha 500 2 temps quelques années auparavant.

Lorsque Karsten Wolf décide de fonder son équipe d’Endurance « RS Speedbikes », Lars Albrecht fait bien sur partie du trio de pilotes et les BMW S 1000 RR du team portent le numéro 56. Pour sa première apparition aux 8 Hours of Oschersleben 2012, RS Speedbikes termine 18e et s’impose en catégorie Open. Il s’impose à nouveau en 2013 à Oschersleben mais aussi aux 24 Heures Motos en Open avec le numéro 56.

Pour monter en puissance et passer en Coupe du Monde FIM Superstock, Karsten Wolf lance en 2015 le German Endurance Racing Team qui va rapidement être plus connu sous le nom de GERT56. Le team à la BMW 56 est régulièrement dans le Top10. En 2018, il décroche son premier podium aux 8 Hours of Slovakia Ring et sa première victoire Superstock au Bol d’Or avec une 6e place à l’arrivée et va se battre jusqu’en fin de saison 2018-2019 avec Moto Ain pour la Coupe du Monde FIM Superstock.

« Je suis très fier de continuer à porter le numéro 56 de mon ami Lars partout dans le monde, avoue Karsten Wolf. Il nous rend toujours visite sur les courses, continue à nous apporter son expérience et nous soutient grâce à son entreprise. Il est notre pont entre le passé et le présent. Si nous devions arrêter la course, nous aimerions transmettre ce numéro à quelqu’un qui porte les mêmes valeurs et la même passion que nous pour ce sport. »

