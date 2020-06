De notre partenaire Fimewc.com

JMA Motos Action Bike est engagé en Championnat du Monde FIM EWC en catégorie Superstock depuis la saison 2017-2018 avec une Suzuki frappée du numéro 34. Un clin d’oail à une autre époque.

JMA, c’est Jean-Marc Adam, un team manager qui a déjà été remarqué en Endurance dans les années 90 avec DAP Motos 91. Après la belle aventure DAP Motos 91, Jean-Marc Adam aurait bien voulu reprendre ce numéro en 2017 lors de la création du team JMA Motos Action Bike. « Malheureusement le 91 était déjà pris, explique le team manager. On a alors pensé au 73, le code de notre département, la Savoie, mais il n’était pas libre non plus. Du coup, nous avons choisi le 34. Nous roulons sur Suzuki. C’est un clin d’œil en hommage à Kevin Schwantz. »

FIM EWC Between 2 Wheels – Episode 2 en Live sur Facebook et YouTube HIER À 05:53

JMA Motos Action Bike se réfère donc tout de même un peu aux années 90 de DAP Motos 91. A cette époque-là, Kevin Schwantz animait le GP500 et a décroché le titre de champion du monde en 1993.

Plus d’infos sur le JMA Motos Action Bike

L’article Un numéro, une histoire – JMA Motos Action Bike en hommage à Kevin est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Accident mortel pour Ben Godfrey à Donington Park 22/06/2020 À 13:23