Un numéro, une histoire – Le 55 de National Motos

On reconnait la National Motos au premier coup d’œil en piste : une Honda jaune et bleue frappée du numéro 55 depuis 2006, l’année de sa victoire aux 24 Heures Motos.

National Motos est le plus ancien team français en Endurance. Pipo Baldit, concessionnaire Honda en région parisienne, a créé cette équipe en 1971. Depuis, National Motos a toujours été au départ d’au moins une des épreuves françaises, 24 Heures Motos et Bol d’Or, sauf en 2016.

Cette équipe constituée de bénévoles s’est fait remarquer en 1992 en montant sur la troisième marche du podium aux 24 Heures Motos avec Guy Bertin, Adrien Morillas et Arnaud de Puniet, le père de Randy. A cette époque-là, National Motos porte souvent le numéro 5, le numéro fétiche de Pipo. Au fil des saisons, les belles places dans le Top10 s’enchainent pour l’équipe qui termine 4e aux 24 Heures Motos et 5e au Bol d’Or en 2005.

En 2006, National Motos doit céder le numéro 5 à une équipe permanente sur le championnat du monde. La Honda jaune et bleue double la mise et prend alors le numéro 55 pour s’aligner au départ des 24 Heures Motos et décroche la victoire avec Frédéric Protat, Olivier Four et Dani Ribalta.

Depuis 2006, la Honda National Motos a adopté le numéro 55 et trace désormais sa route sur l’intégralité du Championnat du Monde FIM EWC.

A la disparition de Pipo, fin 2012, Stéphane, son fils, et l’équipe National Motos ont poursuivi le challenge lancé dans les années 70 : aller se mêler à la lutte pour la victoire aux côtés des teams officiels tout en formant de jeunes

La concession National Motos vient de fêter ses 50 ans. La troisième génération est en train de se mettre en place. Après Pipo, Stéphane et son demi-frère Éric, les fils de Stéphane, Luc et Nicolas, 20 et 23 ans, ont intégré l’équipe National Motos.

