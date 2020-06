De notre partenaire Fimewc.com

La BMW du Team LRP Poland porte le numéro 90 depuis son entrée dans le championnat du monde FIM EWC en 2016.

La S 1000 RR du Team LRP Poland se repère en piste à ses couleurs, noir et jaune, et à son numéro 90. Cette équipe privée polonaise a fait son entrée en FIM EWC en 2016.

FIM EWC Un numéro, une histoire – Moto Ain et le 96 26/05/2020 À 08:08

« Le numéro 90 n’était pas notre premier choix mais il fait désormais partie de notre ADN, explique le fondateur et pilote du LRP Poland, Bartlomiej Lewandowski. Lorsque nous pensions à notre futur numéro de départ en FIM EWC, notre première idée était le 48 car le 48 est l’indicatif téléphonique de la Pologne. Malheureusement, ce numéro était déjà pris. A l’époque, je participais au Championnat de Pologne avec le numéro 9 car c’est mon jour de naissance et mon numéro fétiche mais c’était également pris. Donc nous avons décidé d’utiliser le 90 et nous ne l’avons plus quitté depuis. »

Le Team LRP Poland a désormais ses habitudes dans le Top20 sur les courses FIM EWC et vise un résultat solide sur la prochaine épreuve, les 24 Heures Motos fin août au Mans, avec une nouvelle recrue. Bartlomiej Lewandowski et Dominik Vincon feront équipe avec Kamil Krzemień, champion de Pologne Superstock 1000. Ce jeune pilote polonais de 20 ans a aussi était remarqué la saison dernière aux côtés de l’équipe Superstock du Wójcik Racing Team.

Plus d’infos sur le Team LRP Poland

L’article Un numéro, une histoire – Le 90 du Team LRP Poland est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Un numéro, une histoire – GERT56 by GS Yuasa 19/05/2020 À 08:00