De notre partenaire Fimewc.com

Ce team privé italien est engagé en FIM EWC depuis le début des années 2000. Sa Suzuki jaune et noire a toujours porté le numéro 44, un héritage de l'attachement de son team manager, Moreno Codeluppi, pour Clint Eastwood.

No Limits Motor Team s’est fait remarquer dès ses premières saisons en Endurance. La Suzuki jaune et noir 44 est régulièrement classée dans le Top10. Passée en Superstock en 2010, l’équipe managée par Moreno Codeluppi a pris ses habitudes sur le podium de cette catégorie. Dernier coup d’éclat, une troisième place sur le Bol d’Or 2018.

FIM EWC Encouragements à Christophe Guyot 11/06/2020 À 10:33

Ce numéro 44, No Limits Motor Team le doit à la passion de son team manager à un personnage de cinéma. « Je suis un grand fan de Clint Eastwood qui joue l’inspecteur « Dirty » Harry Callahan armé d’un 44 Magnum, explique Moreno Codeluppi. Le 44 était mon numéro fétiche lorsque j’ai débuté en compétition. Je l’ai conservé avec le No Limits Motor Team. Maintenant le jaune, le noir et le 44 sont nos marques. »

Plus d’infos sur No Limits Motor Team

L’article Un numéro, une histoire – No Limits Motor Team en calibre 44 est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Un numéro, une histoire – Team 33 Coyote Louit Moto 11/06/2020 À 08:28