Un numéro, une histoire – Wójcik Racing Team tout en 7

Cette équipe polonaise, qui a rejoint le Championnat du Monde FIM EWC en 2017, baigne dans le chiffre 7 depuis des années. La Yamaha 77 est sous les feux des projecteurs depuis le Bol d’Or 2019.

Le Wójcik Racing Team est en tête de la course au départ du Bol d’Or 2019. Depuis septembre dernier, cette équipe polonaise est reconnue comme candidat potentiel au podium des courses FIM EWC. Avec Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin lors de ce Bol d’Or épique, la Yamaha 77 a caracolé un moment en tête en début de course pour terminer sur la 2eme marche du podium derrière le Suzuki Endurance Racing Team.

Adam Stepien, team manager du Wójcik Racing Team, nous en dit plus sur l’histoire de ce numéro 77. « Le 77 était le numéro avec lequel Grzegorz Wójcik, le fondateur du Wójcik Racing Team, a commencé sa carrière de pilote en Pologne quelques années avant de lancer son équipe. Grzegorz l'a choisi car il est né en 1977 mais aussi parce que 7 est un chiffre porte-bonheur. Quand nous avons décidé de nous engager en wild card sur l’étape slovaque du FIM EWC en 2017, le numéro 77 s’est évidemment imposé. Ce fut le cas aussi la saison suivante quand nous avons décidé de nous engager sur l’intégralité du championnat.

Lorsque le Wójcik Racing Team a décidé de présenter une deuxième équipe en Superstock un an plus tard, Nous avons évidemment choisi le numéro 777. Comme le numéro 7 a déjà été pris par nos amis de YART, nous pensions que des équipes Yamaha avec les numéros 7, 77 et 777 avait l'air plutôt cool. »

