Kevin Bolliger a fixé une mission à son équipe en Championnat du monde d'Endurance de la FIM.

Le patron du Team Bolliger Switzerland vise une arrivée dans le top 5 du championnat, après la dernière manche de la catégorie Formula EWC ce week-end, pour la Kawasaki alignée par son équipe.



Bien que cela se présente comme un défi difficile à relever du fait que le BMW Motorrad World Endurance Team – actuel cinquième du classement provisoire, justement – a creusé un écart de 13 points avec la structure helvétique après en avoir inscrit cinq en signant la pole position pour le Bol d'Or, aujourd'hui, Bolliger considère que se fixer des objectifs élevés est important.



“Notre but est d'intégrer le top 5 final”, confirme-t-il.“Nous savons que c'est difficile, car d'autres équipes sont très fortes et celles qui sont derrière nous le sont aussi, mais notre but [pour le Bol d'Or] est de ne pas commettre d'erreur et de toujours aller de l'avant.”



“Le top 5 [du championnat] est notre objectif depuis des années et le championnat, c'est sûr, est de plus en plus relevé, de plus en plus rapide saison après saison. Pour atteindre quelque chose, il faut être fort et rouler vite, et c'est pourquoi nous gardons cet objectif. C'est difficile, mais si on y arrive, cela voudra dire plus qu'il y a 15 ans.”



Bolliger peut compter sur les services de ses pilotes, Jan Bühn, Jesper Pellijeff et Nico Thoni, alors que Marc Moser, d'ERC Endurance-Ducati, a été recruté comme remplaçant tardif de Marcel Brenner dans le rôle de réserviste après que celui-ci s’est blessé à Magny-Cours la semaine dernière.



“Nous sommes contents de l'accueillir dans notre équipe pour cette finale et le remercions pour son intérêt à rouler pour nous, ainsi qu'Uwe Reinhard pour avoir libéré son pilote”, a écrit Bolliger sur Facebook.

