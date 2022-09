David Checa veut plus que jamais retrouver le podium au Bol d’Or afin de pouvoir récompenser l’équipe ERC Endurance-Ducati pour ses efforts.

Checa a remporté la classique varoise de 24 heures en deux occasions, s’imposant avec Yamaha en 2007 et 2017.



Mais l’Espagnol, qui a enduré une difficile campagne 2022 jusque-là, veut remercier avec la manière la formation allemande qui l’aligne en EWC, avec une position dans le top 3 de la dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.



“Ça a été une année difficile, c’est sûr”, dit le légendaire pilote.“Nous avons connu un petit accident au Mans, rencontré des problèmes à Spa – ça a été une bonne année quand même, mais pas en termes de résultats. Pour nous, pour Ducati et pour l’équipe, ce sera bien d’obtenir un bon classement, car l’équipe travaille bien, elle est motivée, elle fait tout pour signer un bon résultat et bien sûr, si je peux faire quelque chose de bien, ce sera pour elle.”



À la question de savoir où sera classée la Ducati n° 6 à l’arrivée de l’édition marquant le centième anniversaire du Bol d’Or, Checa répond :“Pour moi, le podium est possible. Nous avons un bon rythme, nous trouvons que les choses se passent beaucoup mieux qu’avant, le pneu fonctionne bien – alors c’est possible. En endurance, on ne sait jamais ce qu’il va se passer, mais sur le papier, je suis optimiste. On verra.”

