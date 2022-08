Gregg Black estime que la troisième place décrochée par le Yoshimura SERT Motul à l'arrivée de la 43e Course d'Endurance Coca-Cola des 8 Heures de Suzuka, le week-end dernier, était “inattendue” après des préparations difficiles pour la troisième manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIM.

Black ne s'est rendu au Japon que pour remplir la fonction de capitaine d'équipage, sa place aux côtés de Sylvain Guintoli et Xavier Siméon ayant été prise par la star japonaise Kazuki Watanabe. Mais Guintoli devant déclarer forfait pour cause de blessures et Siméon n'étant pas non plus en mesure de courir en raison d'un test positif à la Covid-19, il a été appelé à partager le guidon avec Watanabe.



Malgré le double handicap d'un équipage de deux pilotes seulement et d'une 22e place sur la grille, la structure championne EWC en titre s'est emparée de la tête grâce à un premier relais spectaculaire de Black, qui a effectué pas moins de 15 dépassements durant le seul premier tour.



Après avoir relayé le Français sur la GSX-R1000R, Watanabe a exploité son expertise du circuit pour conserver un rythme élevé.



Malgré l'intense chaleur et le désavantage physique de ne pas avoir de troisième pilote sur lequel compter, le Yoshimura SERT Motul s'est maintenu dans la lutte pour le podium et en a été récompensé à une heure de l'arrivée, quand le YART – Yamaha Official Team EWC, alors troisième, a rétrogradé dans le classement après une collision avec une machine retardataire.



“Quelle course incroyable, avec un résultat un peu inattendu étant donné les conditions”, a réagi le Charentais né au Royaume-Uni.“Je suis venu ici en tant que chef d'équipage. J'ai finalement pris part aux essais et à la course. À l'origine, nous visions la victoire, mais les forfaits de Xavier et Sylvain nous ont contraints à changer nos plans. Le but était de sauver autant de points que possible.”



“Dès le début de course, tout s'est bien passé pour nous. Les deux machines de tête avaient un rythme très élevé, mais ces équipes ne disputent pas le championnat. Leurs objectifs étaient différents des nôtres. Lutter contre elles est toujours difficile, mais nous nous défendons bien. Nous avons aussi bénéficié d'un fait de course durant la dernière heure.”



“Cette troisième place est un très bon résultat, car la course a été physique et c'était compliqué de rester concentré jusqu'à la fin. L'équipe et la moto ont été parfaites ici. En endurance, il faut croire en soi-même et ne pas renoncer. C'est ce que nous avons fait et notre classement le prouve.”

Ad

FIM EWC Communiqué de la famille de Gino Rea une semaine après son accident des 8 Heures de Suzuka en EWC IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC La famille de Gino Rea donne des nouvelles du pilote après son accident des 8 Heures de Suzuka IL Y A 2 HEURES