Le Team Bolliger Switzerland est de retour à Spa-Francorchamps après une absence de 19 ans, et prêt pour la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM 2022 malgré pas mal de soucis ces deux derniers jours.

Cette situation positive à l’heure d’aborder les 24H SPA EWC Motos survient en dépit de deux journées compliquées en Belgique. Cela a commencé quand Jan Bühn et Jesper Pellijeff ont subi divers problèmes techniques lors de la Première Qualification, auxquels est venue s’ajouter une petite chute de Nico Thöni.



Et les soucis ont continué lors de la Seconde Qualification, les trois pilotes devant se rabattre sur la moto de réserve après qu’un souci mécanique est survenu sur la machine principale, l’équipe, qui aligne une Kawasaki, se retrouvant 22e pour le départ de la course.



“Malgré ces divers problèmes, nous abordons la course de demain de façon positive”, a dit le team manager Kevin Bolliger.

