Le Suzuki Endurance Racing Team est l’équipe la plus titrée du Championnat du Monde FIM d’Endurance. Fondé par Dominique Méliand en 1980, le SERT a décroché son premier titre mondial en 1983. Le Suzuki Endurance Racing Team va être durant plus de 40 ans l’équipe la plus redoutée en Endurance. Son dernier titre, le SERT l’avait décroché en 2016 avec un point d’avance seulement sur le GMT94 après une finale épique à Oschersleben. Sa dernière victoire, l’équipe de Dominique Méliand l’avait signée au Bol d’Or 2016 avec Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Etienne Masson.

Après une 5e place aux 8 Hours of Sepang et la longue interruption imposée par la crise sanitaire mondiale, le Suzuki Endurance Racing Team a retrouvé le chemin du podium avec sa nouvelle formation. Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon, 3e aux 24 Heures Motos, ont su conclure aux 12 Hours of Estoril. La 4e place, âprement défendue dans le sillage du YART Yamaha et du F.C.C. TSR Honda France, deux de ses principaux adversaires, leur permet de conquérir le titre de Champion du Monde FIM EWC 2019-2020.

Damien Saulnier serait presque étonné lui-même de cette réussite dès sa première saison. « C’est un truc de malade. C’était un gros challenge de prendre la suite de Dominique. Tout cela arrive aussi grâce à l’ancienne équipe, nous aurions été incapables de faire ça sans eux. On gagne le Bol d’entrée, à Sepang on fait 5, au Mans on fait 3 et à Estoril, on fait 4 et, en plus, on prend le titre. Je n’aurai jamais imaginé en arriver là ! Depuis un an, nous avons beaucoup travaillé pour monter ce projet. L’installation du nouveau bâtiment, la reconstruction de l’équipe, le recrutement de Xavier pour remplacer Vincent, cela faisait beaucoup de choses à gérer plus le Covid qui est venu s’en mêler. Franchement je suis content et vraiment fier de toute l’équipe. La réussite tient à la bonne alchimie dans l’équipe, au soutien technique de Yoshimura, à l’expérience du SERT et à l’état d’esprit et à la même passion qui animaient l’équipe qu’avait construit le chef il y a quarante ans. »