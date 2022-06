La déception est grande pour Webike SRC Kawasaki France, Randy de Puniet étant sorti de la piste après un peu plus de deux heures et demie de course.

Après que Florian Marino a mené au tout premier passage de La Source et a fait partie de la lutte à cinq pour la tête durant la première heure, ses espoirs de bon résultat en ont pris un coup quand il a chuté à la suite d’un contact à la chicane en fin de relais.



Plus de trois minutes ont été perdues et des réparations ont dû être effectuées sur la ZX 10R avant qu’Étienne Masson ne puisse commencer le sien, mais ce dernier est tombé lui aussi à la chicane avec des soucis de freins. D’où un retard de six minutes avant que De Puniet ne mette un terme à l’aventure en chutant lui aussi. Marino, de son côté, a été emmené à l’hôpital pour des examens.



Avant la chute de De Puniet, le team manager Gilles Stafler avait déclaré :“C’est une course très difficile pour nous. Le début a été parfait, avec un bon relais de Florian, mais il est tombé à la fin de celui-ci. Étienne a attaqué et nous avons chuté une nouvelle fois.”

Ad

FIM EWC Où regarder les 24H SPA EWC Motos IL Y A 21 MINUTES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Qui au départ des 24H SPA EWC Motos ? IL Y A 21 MINUTES