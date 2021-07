Le YART – Yamaha Official EWC Team a dominé les qualifications mais la course des 12 Hours of Estoril s’annonce très disputée. Rendez-vous demain samedi dès 9 h pour suivre cette deuxième manche du Championnat du Monde FIM EWC 2021 sous le soleil du Portugal.

Après son abandon sur casse mécanique au Mans, l’équipe officielle Yamaha a mis la barre très haut ce matin en qualifications mais la concurrence reste très solide. BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul seront des adversaires redoutables à Estoril. Le F.C.C. TSR Honda France est aussi aux avant-postes pour jouer la victoire. L’équipe officielle japonaise Honda est d’autant plus motivée qu’elle doit reprendre les points manquants après sa 9e place aux 24 Heures Motos.

Parmi les formations privées, le Tati Team Beringer Racing poursuit sa progression juste devant le VRD Igol Experiences qui a perdu un peu de temps en qualifications ce matin sur un mauvais choix de pneumatiques.

ERC Endurance-Ducati et Webike SRC Kawasaki France Trickstar ne pointent que 7e et 8e sur la grille de départ mais ces deux équipes officielles ont des pilotes d’expérience qui savent saisir toutes les opportunités en course pour monter sur le podium. La Kawasaki #11 a terminé 2e des 24 Heures Motos le mois dernier. Pour Ducati, un podium serait une première en FIM EWC.

Grand show en SuperstockLa lutte Superstock va également offrir du grand spectacle. Derrière la Kawasaki BMRT 3D Maxxess Nevers, six autres équipages Superstock se tiennent dans la même seconde après les essais qualificatifs : Team 33 Louit April Moto, Wójcik Racing Team 2, National Motos, RAC41 ChromeBurner, Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et Team Aviobike.

Pour le Team Aviobike, la course risque d’être difficile car Giovanni Baggi, qui a chuté lors du warm up vendredi après-midi, pourrait être forfait pour la course.

Après le forfait d’un de ses pilotes blessé, Players prendra aussi le départ de la course avec deux pilotes seulement.

La chaleur sera l’un des paramètres importants de ces 12 Hours of Estoril. Elle perturbe les choix pneumatiques des équipes et met les moteurs à rude épreuve sur un circuit exigeant pour les hommes et les machines. La météo annonce encore du soleil et 30e sur Estoril.

Les équipes ont rendez-vous en piste dès demain à 8 h 15 pour une session « pre race » non chronométrée. Le départ sera donné à 9 h heure locale.

