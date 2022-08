Les Bleus n’ont peut-être pas eu le blues, mais les Rouges ont certainement eu des raisons de voir rouge durant un après-midi où la météo a perturbé le déroulement des qualifications de la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.

Après que la Q1 a été marquée par de meilleures conditions pour les pilotes Bleus, la Q2 a suivi un chemin similaire. Mais une certaine rétention d’humidité à la surface de la piste, alliée à l’humidité de l’air, a entraîné que les chronos super rapides de la Q1 avaient peu de chance d’être reproduits.Tetsuta Nagashima, qui avait franchi la barre des 2’04” lors de la séance matinale, a encore une fois terminé en tête, mais cette fois avec un temps de 2’06”675 au guidon de la CBR1000RR-RSP n° 33 du Team HRC équipée de pneus Bridgestone.La M1000RR n° 37 du BMW Motorrad World Endurance Team a tourné en 2’07”143 entre les mains de Markus Reiterberger, tandis que la moto d’une autre équipe EWC à plein temps a pris la troisième place : la YZF-M1n° 7 du YART – Yamaha Official Team EWC, pilotée par Martin Fritz et chaussée elle aussi de Bridgestone.Cette fois encore, il n’y a eu aucun signe de la Suzuki GSX-R1000R n° 1 du Yoshimura SERT Motul, Sylvian Guintoli n’ayant pas encore été vu en piste en raison d’une blessure.La session réservée aux pilotes Jaunes s’est déroulée avec de la pluie au niveau des virages n° 12 à 14. Des motos ont pris la piste pendant la première moitié de celle-ci, puis l’activité dans les garages a pris le dessus en raison des averses qui ont rendu superflues des tentatives de tour rapide.La CBR1000RR-R Fireblade n° 5 de FCC TSR Honda France a été la plus rapide de la séance. Gino Rea et ses pneus Bridgestone ont effectué un tour en 2’07”326, soit environ 1”5 de moins que le meilleur temps Jaune précédent. Une fois de plus, le SERT a fait son retour en action avec Gregg Black, qui a réalisé le quatrième temps.Pour les pilotes Rouges qui n’avaient pas eu de chance avec la pluie en Q1, la Q2 n’a pas été parfaite non plus – loin de là. De légères précipitations se sont manifestées sur l’allée des stands au début de leur séance, et l’intensité de celles-ci a augmenté comme de bien entendu, les empêchant une nouvelle fois de s’exprimer autant qu’ils l’auraient voulu.Avec l’intensification de la pluie, les meilleurs temps ont été établis tôt et c’est la Honda CBR1000RR n° 104 de TOHO Racing, chaussée de Bridgestone et avec Hiromichi Kunikawa à son guidon, qui a pris la tête dès son premier tour lancé avec un temps de 2’11”631 et huit dixièmes d’avance sur la Suzuki SERT pilotée par Kazuki Watanabe.Avec un ciel sombre d’un côté de la piste et bleu de l’autre, les conditions de la prochaine séance d’essais libres, qui auront lieu de nuit, sont incertaines. Celle-ci débutera à 18h30, heure locale (11h30 CET et à Paris).