Le BMW Motorrad World Endurance Team pourrait bien être l’équipe à battre lors de la manche décisive du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM que sera l’édition marquant le centenaire du Bol d’or, le mois prochain.

Cette perspective découle de la première journée de tests avant cette légendaire course de 24 heures au Circuit Paul Ricard, aujourd’hui, que la formation basée en Belgique a conclue avec le chrono le plus rapide en 1’52”517 sur le tracé du sud de la France long de 5,674 kilomètres.



Victorieuse à domicile lors des 24H SPA EWC Motos en juin, elle a réalisé cette performance durant la session de l’après-midi d’une durée de trois heures. Celle-ci, comme celle du matin, s’est tenue dans des conditions chaudes et sèches.



Le YART – Yamaha Official Team EWC, qui court toujours après une première victoire dans le cadre du championnat cette saison, avait fixé le temps de référence de la matinée en 1’53”503.



F.C.C. TSR Honda France a pris la deuxième place au chronomètre sur l’ensemble de la journée en 1’53”201, devant le YART.



La préparation pour le Bol d’Or se poursuivra demain (mercredi) avec la seconde journée de tests. Les concurrents de l’EWC seront en piste de 10h à 12h puis de 14h à 17h CET.

Ad

FIM EWC La préparation pour le Bol d’Or s’accélère avec le début de deux jours de tests en EWC IL Y A 5 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le point sur le classement provisoire de l’EWC 26/08/2022 À 09:36