Une expérience 360° inédite, immersive et gratuite au cœur des 24 Heures Motos

Le EWC 360 FAN TOUR vous fera vivre les 24 Heures Motos comme vous ne les auriez jamais imaginés. A partir de vendredi 28 août, cette plateforme vidéo dédiée en accès gratuit présentera des programmes et des contenus spéciaux 360° pour plonger les fans d’Endurance dans les coulisses de l’évènement. Eurosport Events met son expertise media au service des fans et innove grâce ce dispositif de réalité virtuelle au cœur de l’événement.

Pour combler les fans du Championnat du Monde FIM EWC d’Endurance qui ne pourront pas assister aux 24 Heures Motos, Eurosport Events lance une toute nouvelle expérience, le EWC 360 Fan Tour, 24 Heures Motos Inside Videos.

FIM EWC 24 Heures Motos : J-7 pour une 43e édition inédite 22/08/2020 À 09:28

Cette nouvelle plateforme vidéo inédite allie réalité virtuelle et vidéo à 360°. Mieux que si vous étiez au Mans pour les 24 Heures Motos, le EWC 360 Fan Tour vous propulse au cœur de l’événement. Il vous donne les clés pour découvrir les coulisses de la course selon vos envies. Cette expérience totalement immersive vous permettra d’accéder à des lieux normalement inaccessibles au public en décidant vous-même du point de vue.

Cette plateforme interactive et gratuite sera accessible sur ordinateur, tablette, smartphone et casque VR pour une expérience inoubliable. Vous pourrez aussi y accéder via toutes les plateformes impliquées : FIM EWC, 24 Heures Motos, ACO et Eurosport.

Le programme débutera dès vendredi 28 août à la mi-journée avec une série de vidéos mises en ligne durant tout le week-end : la visite d’un box, l’accès à la grille de départ, un arrêt ravitaillement comme si vous étiez l’un des mécanos de l’équipe, la découverte du lieu le plus secret du circuit, le PC Course, un tour embarqué avec le commentaire du pilote, l’émotion du passage du vainqueur sous le drapeau à damier, la cérémonie du podium ou encore un tour dans le car régie TV d’Eurosport.

Plus étonnant encore, nous vous proposerons une visite virtuelle à 360° façon Street View de la ligne droite des stands avec découverte des boxes des teams en vue. Vous êtes aux commandes pour devenir le réalisateur de votre propre expérience.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Le EWC 360 Fan Tour prend tout son sens sur cette édition des 24 Heures Motos à huis-clos. Les fans du monde entier pourront, comme sur chaque épreuve, suivre la course sur leurs écrans. Mais nous devions faire plus pour les fans frustrés de ne pouvoir se rendre sur la course. Puisque l’accès au circuit leur est fermé, c’est la course qui viendra à eux en digital, gratuitement. La plateforme EWC 360 Fan Tour entraînera les fans encore plus loin que le direct TV dans les coulisses de l’événement, avec des contenus spéciaux tout au long de la course, y compris dans des lieux habituellement inaccessibles au public. »

Rendez-vous vendredi 28 août sur externalwww.ewc360fantour.comhttp://www.ewc360fantour.comNone

