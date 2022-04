Les fans qui suivront ce week-end les 24 Heures Motos, première manche du Championnat du monde d’endurance FIM 2022, auront droit à une expérience immersive ultime.

Le promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events, s’est une nouvelle fois associé à l’organisateur de la course, l’ACO, pour proposer l’EWC 360 Fan Tour, une plateforme gratuite et totalement immersive disponible sur www.ewc360fantour.com à partir de 12h00 le vendredi 15 avril.L’EWC 360 Fan Tour est une plateforme interactive combinant réalité virtuelle et vidéos à 360°. Elle est accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette, smartphone ou casque de réalité virtuelle. Le service est entièrement gratuit et donne aux fans la chance de vivre l’EWC et les 24 Heures Motos comme jamais auparavant.Depuis la salle virtuelle, un site web à 360°, les fans peuvent aller au cœur de l’action en sélectionnant parmi 17 vidéos dont trois en direct. Sont aussi proposés la Pitlane Street View, qui offre des vues uniques de toute l’allée des stands, ainsi que l’accès aux box de dix équipes EWC.Les vidéos de l’EWC 360 Fan Tour comprennent des vues à 360° de la voiture de sécurité, de la direction de course, d’un tour de piste embarqué, de la visite des stands, de la visite d’un camion, du service des pneus de course Dunlop, du début de la course du point de vue d’un pilote, d’un mécanicien et d’un fan, d’un arrêt au stand de jour, d’un arrêt au stand de nuit, de la ligne d’arrivée et du podium.Également accessibles via FIMEWC.com et Lemans.org , les vidéos en direct de l’EWC 360 Fan Tour dévoilent les coulisses de la pré-grille et de la voie des stands à trois occasions distinctes.