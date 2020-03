Une nouvelle arme pour F.C.C. TSR Honda France

L’équipe japonaise F.C.C. TSR Honda France présentait à Paris la nouvelle CBR1000RR-R 2020, nouvelle arme destinée à reconquérir le titre de Champion du Monde FIM EWC.

Plus agressive, plus puissante et taillée pour la victoire ! F.C.C. TSR Honda France pare la nouvelle Honda CBR1000RR-R 2020 de toutes les qualités de futur vainqueur des 24 Heures Motos. Freddy Foray, le seul des trois pilotes à avoir découvert en piste la nouvelle moto en version standard, a déjà les yeux qui brillent. « C’est une machine complètement nouvelle, explique Freddy Foray. Il est impossible de la comparer à la précédente. Elle cumule la performance et la puissance. Elle a un moteur incroyable qui est dérivé de la machine développée pour les Suzuka 8 Hours ».

F.C.C. TSR Honda France compte sur ce nouvel atout pour refaire son retard au championnat après deux courses difficiles au Bol d’Or et aux 8 Hours of Sepang. L’équipe va tester cette semaine au Mans sa nouvelle arme en configuration Endurance avant les essais pré 24 Heures Motos qui auront lieu fin mars.

Plus d’infos sur F.C.C. TSR Honda France

