Moto Ain remporte sa deuxième Coupe du Monde FIM d’Endurance. Cette saison, l’équipe française sur Yamaha a dominé la catégorie Superstock avec trois victoires et une troisième place sur les quatre courses disputées avec Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère.

La saison dernière, la victoire de Moto Ain en Coupe du Monde FIM s’était jouée sur le fil aux 8 Hours of Oschersleben. Cette saison, Moto Ain a quasiment fait carton plein. La Yamaha 96 chaussée en Michelin termine avec plus de 80 points d’avance sur la concurrence.

L’équipe managée par Pierre Chapuis a pris les choses en main dès l’ouverture au Bol d’Or 2019 avec une 6e place à l’arrivée et la victoire en Superstock. Elle fait encore mieux aux 8 Hours of Sepang avec la 4e place et une nouvelle victoire en Superstock. Malgré plusieurs chutes aux 24 Heures Motos, la Yamaha 96 termine 10e et monte sur la 3e marche du podium Superstock. La saison vient de se conclure sur une nouvelle victoire Superstock aux 12 Hours of Estoril.

Pour l’Italien Roberto Rolfo et le Suisse Robin Mulhauser, pilotes Moto Ain la saison dernière, c’est aussi une deuxième victoire en Coupe du Monde FIM d’Endurance. Cette saison, le Français Hugo Clère se joint à eux pour la Coupe 2019-2020.

Pierre Chapuis, team manager Moto Ain, explique les raisons de ce nouveau succès. « C’est surtout une osmose complète dans l’équipe entre les pilotes et les mécaniciens. Cela se voyait sur notre dernier arrêt au stand (les pilotes se sont chargés eux-mêmes du ravitaillement essence). Tout le monde est partant pour ce genre de truc où c’est du plaisir et de l’humour mais, en même temps, nous voulons faire les choses très sérieusement et ne rien laisser au hasard. Notre régularité a aussi fait la différence cette saison. En quatre courses, nous avons trois victoires et une troisième place. Nous ne sommes jamais descendus du podium alors que nos concurrents n’ont jamais été les mêmes tout au long de la saison. »

Objectif EWCAprès deux Coupes du Monde Superstock, l’objectif Moto Ain est bien sur la montée en Championnat du Monde EWC. Mais la marche est haute entre les deux catégories et dépend beaucoup du soutien des partenaires.

« On y travaille, avoue Pierre Chapuis. Je pensais pouvoir le faire déjà cette saison mais cela n’a pas été possible. Pour faire une bonne saison en EWC, il faut mettre entre 5 à 6 fois plus de budget qu’en Superstock. Les motos sont plus couteuses et elles coutent aussi plus cher en entretien et en consommation de pneus. Je suis très content du partenariat que nous avons avec Michelin. Nous avons travaillé sur la constance des pneus, sur leur longévité et leur stabilité. Cela dépendra beaucoup de ce que nous propose Michelin pour la saison prochaine. »

