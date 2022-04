National Motos va célébrer le 51e anniversaire de sa participation aux épreuves d’endurance de la FIM en s’associant à l’ARSLA, une organisation à but non lucratif qui soutient la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et les soins apportés aux patients.

L’équipe basée à Paris, dirigée par les frères Stéphane Haddadj et Éric Collin, le Directeur Technique, depuis leur concession de motos Honda dans le quartier des affaires de La Défense, s’est lancée dans la compétition d’endurance en 1971 et reste plus motivée que jamais à l’approche du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022.



Elle a retenu les Suisses Sébastien et Valentin Suchet et le Français Guillaume Raymond pour piloter sa Honda CBR1000RR dans la catégorie Superstock équipée par Dunlop, à partir des 24 Heures Motos au Mans, du 14 au 17 avril.



Stéphane Haddadj, Team Manager de National Motos, déclare :« La mentalité de notre équipe n’a pas changé. Depuis sa création par mon père et ma mère, nous sommes restés passionnés par cette discipline et par la marque Honda. Chaque saison est difficile car nous sommes un concessionnaire Honda, c’est notre travail principal – mais année après année, il est très important pour nous de maintenir notre présence et celle de Honda dans les courses d’endurance moto, parce que c’est notre histoire et nous voulons poursuivre cette histoire le plus longtemps possible. »



National Motos poursuivra ses partenariats avec l’Institut National du Cycle et du Motocycle (INCM) au Bourget et le Groupement d’Apprentissage de la Réparation Automobile et du Cycle (GARAC) situé à Argenteuil. Ces partenariats, qui ont débuté en 2021, visent à offrir aux jeunes étudiants mécaniciens la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle précieuse et de nouvelles compétences.« Ils sont la nouvelle génération et nous intégrons ces jeunes dans notre équipe lors des tests et des courses, en leur donnant une chance d’apprendre sur de nombreux sujets importants », dit Haddadj.« Nous voulons qu’ils aient la transmission du savoir, c’est très important pour nous. »



L’alliance que National Motos a conclu avec l’ARSLA est nouvelle pour 2022 et plus personnelle », dit Haddadj.« Nous voulons promouvoir cette importante association médicale car mon père a souffert de cette pathologie pendant dix ans », explique-t-il.



Concernant les pilotes qui représenteront National Motos et les perspectives de l’équipe pour 2022, Haddadj poursuit :« Nos coureurs ont des niveaux de performance très similaires et le premier test a été très bon. L’objectif est, bien sûr, de faire de mieux en mieux chaque saison. Mais les courses d’endurance sont difficiles à prévoir et dans une manche de 24 heures – et il y en a trois cette saison –, tout peut arriver avec des accidents, des problèmes mécaniques et des changements de météo. Spa-Francorchamps est aussi un nouveau défi et un circuit très différent du Mans et du Castellet, même si mon père y a roulé dans le passé avec l’équipe ; c’est donc une demi-nouvelle histoire pour notre équipe. Nous allons simplement nous préparer au maximum. »

Ad

FIM EWC Des essais positifs pour F.C.C TSR Honda France avant Le Mans en EWC 05/04/2022 À 13:58

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Black va faire son retour pour l’ouverture de l’EWC 05/04/2022 À 13:48