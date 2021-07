National Motos poursuit son beau parcours en EWC Dunlop Independent Trophy. Deuxième Superstock au Portugal, le team Honda reçoit la prime de 4 000 € accordée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy et conserve sa place en tête de la Coupe du Monde FIM d’Endurance. Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et le Team 33 Louit April Moto complète le podium de l’EWC Dunlop Independent Trophy à Estoril.

Au guidon de la Honda National Motos, Stéphane Egéa, Guillaume Antiga et Enzo Boulom jouaient la 1ère place Superstock mais une panne d’essence les a privés de la victoire. 9e à l’arrivée et 2e dans cette catégorie, ils s’imposent en EWC Dunlop Independent Trophy, une victoire assortie d’une prime de 4 000 €.

Malgré une chute en début de course, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore a bouclé une superbe fin de course pour monter sur la 3e marche du podium Superstock et décroche la 2e place en EWC Dunlop Independent Trophy avec Hugo Clère, Johan Nigon et Matthieu Lussiana. Cette équipe privée engagée sur Yamaha reçoit une prime EWC Dunlop Independent Trophy de 3 000 € sur les 12 Hours of Estoril.

La Kawasaki du Team 33 Louit April Moto termine 4e Superstock à un tour des Sapeurs-Pompiers. Christian Gamarino, Corentin Perolari et Luca Vitali ont pris un bon départ mais ont connu une course difficile sous la chaleur d’Estoril. Leur détermination leur permet de décrocher la prime de 2 700 € accordée au 3e classé en EWC Dunlop Independent Trophy à Estoril.

Sept autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur ces 12 Hours of Estoril. Elles reçoivent des primes de 2 300 € à 500 € pour le 10e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 6e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. 120 000 € seront distribués cette saison pour soutenir ces équipes participantes au EWC Dunlop Independent Trophy.

12 Hours of Estoril 2021 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl N° TEAM NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 55 National Motos FRA Honda CBR1000RR SST 4 000 € 2 18 Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore FRA Yamaha YZF-R1 SST 3 000 € 3 33 Team 33 Louit April Moto FRA Kawasaki ZX 10R SST 2 700 € 4 119 Slider Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 2 300 € 5 44 No Limits Motor Team ITA Suzuki GSX-R1000 SST 2 000 € 6 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 750 € 7 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 1 500 € 8 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSX-R1000 SST 1 250 € 9 27 TRT27 Bazar 2 la Bécane FRA Suzuki GSX-R1000 SST 1 000 € 10 31 British Endurance Racing Team GBR Suzuki GSX-R1000 SST 500 € 11 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 12 156 Players FRA Kawasaki ZX 10R SST 13 65 Motobox Kremer Racing GER Yamaha YZF-R1 EWC

