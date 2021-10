Le No Limits Motor Team fait carton plein à Most. L’équipe italienne s’impose à nouveau en EWC Dunlop Independent Trophy et remporte le Superstock en République tchèque. No Limits Motor Team reçoit la prime de 4 000 € accordée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy et prend la 2e place en Coupe du Monde FIM d’Endurance sur cette finale 2021. L’équipe tchèque TME Racing et Energie Endurance 91 complètent le podium de l’EWC Dunlop Independent Trophy à Most.

Aux commandes de la catégorie Superstock dès le départ, Le No Limits Motor Team a bouclé une course parfaite aux 6 Hours of Most. Luca Scassa, Alexis Masbou et Kevin Calia, 15e sur la grille de départ, termine 7e au général et s’impose en Superstock. Kevin Calia enregistre au passage le record du tour en course dans cette catégorie en 1’35.912. A la prime de 4 000 € accordée au vainqueur de l’EWC Dunlop Independent Trophy, l’équipe italienne ajoute une autre satisfaction. No Limits Motor Team termine cette saison 2e de la Coupe du monde FIM d’Endurance 2021.

No Limits Motor Team a bataillé durant 6 heures devant l’étonnante équipe tchèque TME Racing. Filip Salac, Oliver König et Dominik Juda terminent 8e et prennent la 2e place en Superstock et en EWC Dunlop Independent Trophy. Cette performante leur vaut de recevoir une prime de 3 000 €.

Neuvième à l’arrivée et troisième en catégorie Superstock, Energie Endurance 91 boucle la plus belle course de son histoire. Cette équipe française monte pour la première fois sur le podium en Superstock et en EWC Dunlop Independent Trophy grâce à la course de Karel Pesek, Noel Roussange et Martin Choy à Most. Energie Endurance 91 empoche les 2 700 € de prime accordée en EWC Dunlop Independent Trophy.

Cinq autres équipes privées équipées en Dunlop sont récompensées sur ces 6 Hours of Most. Elles reçoivent des primes de 2 300 € à 1 250 € pour le 8e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 6e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. 120 000 € seront distribués cette saison pour soutenir ces équipes participantes au EWC Dunlop Independent Trophy.

6 Hours of Most 2021 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl N° Team Nat Bike Model Cat Prizes 1 44 No Limits Motor Team ITA Suzuki GSXR-1000 SST 4 000 € 2 69 TME Racing CZE Yamaha YZF-R1 SST 3 000 € 3 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX 10R SST 2 700 € 4 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSXR-1000 SST 2 300 € 5 18 Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore FRA Yamaha YZF-R1 SST 2 000 € 6 14 Maco Racing Team SVK Yamaha YZF-R1 EWC 1 750 € 7 27 TRT27 Bazar 2 la Bécane FRA Suzuki GSXR-1000 SST 1 500 € 8 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 1 250 €

