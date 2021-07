L’équipe japonaise Honda remporte les 12 Hours of Estoril après 12 heures de folie en piste et une fin haletante. F.C.C. TSR Honda France devance d’un tour Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team.

F.C.C. TSR Honda France s’impose après une course incroyable dont la dernière demi-heure a été à couper le souffle. Josh Hook, Yuki Takahashi et Mike di Meglio l’emportent devant Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa pour le Webike SRC Kawasaki France Trickstar et Javier Forés, Markus Reiterberger et Kenny Foray pour le BMW Motorrad World Endurance Team. Moins d’une seconde sépare ces deux équipes.

Cette deuxième place sur le podium permet à Webike SRC Kawasaki France Trickstar de repartir en tête du classement en Championnat du Monde FIM EWC 2021.

A quelques minutes de l’arrivée, VRD Igol Experiences jouait aussi une place sur le podium mais une petite erreur à quelques tours de l’arrivée laisse Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol au pied du podium.

Grâce à une superbe fin de course, Moto Ain (Randy de Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo) décroche la 5e place après des essais difficiles.

Le premier Superstock en 6e position, BMRT 3D Maxxess Nevers, devance deux équipes EWC, ERC Endurance-Ducati, 7e malgré une chute et Bolliger Team Switzerland, 8e.

12 heures de folieCes 12 Hours of Estoril 2021 resteront dans les mémoires de tous les fans d’Endurance. Les favoris étaient bien en tête au départ avant que les événements ne se bousculent. Sur une piste surchauffée et sous la pression de la concurrence, les leaders ont chuté tour à tour. Aux commandes de la course, le BMW Motorrad World Endurance Team, le Yoshimura SERT Motul puis YART – Yamaha Official EWC Team sont allés à la faute avant la mi-course. Et en fin de course, alors que Webike SRC Kawasaki France Trickstar semblait bien installé en tête, une panne d’essence l’a privé de la victoire à 1h30 de l’arrivée.

Parmi les équipes de pointe malmenées durant cette course, YART – Yamaha Official EWC Team termine 10e après sa chute.

Yoshimura SERT Motul prend la 17e place. Une seconde chute a empêché l’équipe Suzuki de reprendre pied dans le carré de tête. Xavier Simeon au guidon de la Suzuki officielle a percuté Morgan Berchet (Tati Team Beringer Racing) à l’approche d’un pilote attardé.

Morgan Berchet, qui est venu soutenir Xavier Simeon, sonné par sa chute, reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy pour ce geste de solidarité. Tati Team Beringer Racing était alors 4e et en mesure de jouer le podium.

BMRT 3D Maxxess Nevers l’emporte en SuperstockLes Superstock ont fait le spectacle aussi. Sixième et vainqueur Superstock, le BMRT 3D Maxxess Nevers (Kawasaki) s’impose après un long duel avec National Motos. Une panne d’essence de la Honda National Motos a mis un terme à la bagarre. National Motos conserve la 2e place Superstock devant le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (Yamaha), 3e après une superbe remontée suite à une chute en début de course. Le Team 33 Louit April Moto et Slider Endurance complete le Top5 Sureprstock à l’arrivée des 12 Hours of Estoril.

Prochain rendez-vous en FIM EWC, le Bol d’Or les 18 et 19 septembre sur le circuit Paul Ricard.

