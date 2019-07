Victoire du Kawasaki Racing Team à Suzuka – 1er titre mondial pour le Team SRC Kawasaki France

Le Kawasaki Racing Team s’impose aux Suzuka 8 Hours après une fin de course bouleversante. Yamaha Factory Racing Team et Red Bull Honda complètent le podium de cette édition au final incroyable qui offre son premier titre mondial au Team SRC Kawasaki France.

Après 8 h de bagarre en tête entre les trois équipes d’usine qui n’étaient départagées que de 6 secondes après 6 heures de course, une casse moteur et une chute ont bouleversé les cinq dernières minutes de course. Leader de la course, le Kawasaki Racing Team a chuté alors que le drapeau rouge était présenté à trois minutes de l’arrivée. Malgré cette chute et le non ralliement de l’arrivée de Jonathan Rea, le Kawasaki Racing Team est déclaré vainqueur en accord avec le règlement qui prévoit, qu’en cas d’arrêt de la course sur drapeau rouge, le classement retient les positions du tour précédent.

Jonathan Rea, Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu offrent à Kawasaki sa première victoire à Suzuka depuis 1993. Après quatre victoires consécutives, le Yamaha Factory Racing Team (Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes et Michael van der Mark, vainqueurs des deux dernières éditions) termine deuxième devant le Red Bull Honda de Takumi Takahashi, Stefan Bradl et Ryuichi Kiyonari.

Le F.C.C. TSR Honda France a solidement défendu sa 4e place devant le Yoshimura Suzuki Motul Racing durant toute la course. Josh Hook, Freddy Foray et Mike Di Meglio ont donné pour atteindre leur objectif mais n’ont pas réussi à conquérir une deuxième couronne mondiale pour le F.C.C. TSR Honda France.

Meilleur team européen à l’arrivée, YART Yamaha se classe 6e devant le Musashi RT Harc-Pro Honda qui a fait une superbe remontée après avoir pris le départ avec une pénalité de 1 mn 30.

Quatre teams japonais, animateurs du peloton de tête depuis le départ de la course, S-Pulse Dream Racing (Suzuki), KYB Moriwaki Racing (Honda), Honda Dream RT Sakurai et Honda Asia Dream Racing with Showa, complètent le Top10.

Le titre au Team SRC Kawasaki France

Juste avant la chute de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), un autre coup de tonnerre a bouleversé la fin de course. Alors que le Suzuki Endurance Racing Team calé en 9e position semblait assuré de décrocher son 16e titre mondial, une casse moteur a ruiné près de 8 h d’efforts de Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black. La 11e place du Team SRC Kawasaki France avec Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa permet à cette équipe française de conquérir son premier titre de Champion du Monde FIM EWC.

Quatre teams européens inscrivent leurs noms dans le Top20. Honda Endurance Racing se classe 13e, le Bolliger Team Switzerland prend la 15e place (après un départ en 31e position) devant le Team ERC-BMW Motorrad Endurance. Omega Maco Racing se classe 20e.

Cette 42e édition des Suzuka 8 Hours a attiré 109 000 spectateurs, dont 65 500 le dimanche (+8%) malgré une alerte au typhon le samedi.

Suzuka 8 Hours 2019 - Résultats provisoires de la course

