No Limits Motor Team décroche sa première Victoire en EWC Dunlop Independent Trophy. Troisième Superstock au Bol d’Or, l’équipe italienne empoche la prime de 7 000 € allouée sur cette course de 24 heures. OG Motorsport by Sarazin et le Maco Racing Team complètent le podium de l’EWC Dunlop Independent Trophy au Castellet.

Kevin Calia, Luca Scassa et Alexis Masbou ont su déjouer les pièges du Bol d’Or et de sa nuit pluvieuse. Ils mènent la Suzuki du No Limits Motor Team en 5e place à l’arrivée et montent sur la 3e marche du podium Superstock. Sans un souci de sélecteur en fin de parcours, ils visaient même la victoire dans cette catégorie. No Limits Motor Team s’impose pour la première fois en EWC Dunlop Independent Trophy, victoire associée à une prime de 7 000 €.

OG Motorsport by Sarazin prend la 4e place Superstock. Une chute, dimanche matin, les prive du podium dans cette catégorie. Ce beau parcours au Bol d’Or leur assure la 2e place en EWC Dunlop Independent Trophy. Cette équipe française sur Yamaha et son équipage cosmopolite composé du Français Alex Plancassagne, de l’Anglais Stefan Hill et du Japonais Kokoro Atsumi recoivent la prime associée de 6 000 €.

Le Maco Racing Team a connu une course difficile marquée par une chute et de soucis techniques. L’équipe slovaque et son trio de pilotes, l’Australien Anthony West, l’Allemand Marc Moser et le Tchèque Ondřej Ježek, rallient l’arrivée en 10e position et monte sur la troisième marche en EWC Dunlop Independent Trophy assortie d’une prime de 5 000 €.

Six autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur ce Bol d’Or difficile et très sélectif. 20 machines seulement ont réussi à rallier l’arrivée. Ces six équipes reçoivent des primes de 4 000 € à 1 800 € pour le 9e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 6e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. 120 000 € seront distribués cette saison pour soutenir ces équipes participantes au EWC Dunlop Independent Trophy.

Bol d’Or 2021 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl N° TEAM NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 44 No Limits Motor Team ITA Suzuki GSX-R1000 SST 7 000 € 2 66 OG Motorsport by Sarazin FRA Yamaha YZF-R1 SST 6 000 € 3 14 Maco Racing Team SVK Yamaha YZF-R1 EWC 5 000 € 4 97 ADSS 97 GBR Kawasaki ZX 10R SST 4 000 € 5 73 Team Space Moto FRA Suzuki GSX-R1000 SST 3 500 € 6 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 3 000 € 7 27 TRT27 Bazar 2 la Bécane FRA Suzuki GSX-R1000 SST 2 500 € 8 45 Metiss JBB FRA Metiss EXP 2 000 € 9 156 Players FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 800 €

