Champion du monde en titre et vainqueur de l’édition 2019, l’équipe Suzuki officielle s’impose magistralement au Bol d’Or devant la Yamaha Moto Ain et l’étonnante Kawasaki Superstock du BMRT 3D Maxxess Nevers.

Yoshimura SERT Motul a mené la course durant 615 sur 704 tours parcourus. Cette 84e édition efface le record des 698 tours parcourus en 2018.

Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli ont bataillé en tout début de course avec les favoris mais ont rapidement pris les commandes de la course. Le YART – Yamaha Official EWC Team et Webike SRC Kawasaki France Trickstar ont été en mesure de leur contester la victoire. Mais comme toutes les autres écuries officielles, ils n’ont pas passé la ligne d’arrivée.

Deuxième à 19 tours du vainqueur, Moto Ain monte dès sa première saison en EWC sur le podium grâce à Randy de Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo. Ils bouclent une course exemplaire juste marquée par une chute sans gravité en fin de parcours.

L’exploit du BMRT 3D Maxxess NeversTroisième à l’arrivée à 4 tours de Moto Ain, le BMRT 3D Maxxess Nevers grave son nom dans l’histoire. Il est exceptionnel de voir une équipe Superstock sur le podium général d’une course de 24 heures. Au guidon de leur Kawasaki, Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Julien Pilot ont quasiment toujours mené cette catégorie Superstock. BMRT 3D Maxxess Nevers est resté en tête durant 621 tours sur les 681 parcourus dans cette catégorie. Il faut remonter au Bol d’Or 2014 pour voir une équipe Superstock sur le podium d’une course FIM EWC.

La prouesse du BMRT 3D Maxxess Nevers est aussi récompensée par sa première victoire en Coupe du Monde FIM Superstock 2021 avant même la course finale à Most.

Le podium de ce 84e Bol d’Or est aussi remarquable par sa diversité. On y trouve trois constructeurs Suzuki, Yamaha et Kawasaki et trois manufacturiers, Bridgestone, Dunlop et Michelin.

Comme un signe de la résistance des machines Superstock face aux machines officielles EWC, deux autres équipages Superstock terminent dans le Top5. Quatrième, la RAC41 ChromeBurner est la seule Honda à l’arrivée. Le No Limits Motor Team (Suzuki) prend la 5e place.

Nouvelle hiérarchie en FIM EWCVRD Igol Experiences termine 6e sous le drapeau à damier. Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol avaient joué dans le Top5 en début de course avant une chute. Cette équipe privée Yamaha prend surtout les points du 3e classé en championnat du monde FIM EWC. Cela la place en 2e position dans le sillage du Yoshimura SERT Motul, nouveau leader à la veille de la finale de la saison à Most.

Le Bol d’Or des SuperstockParmi les 20 machines à l’arrivée, on trouve 11 Superstock. Il faut saluer les 7e et 8e places d’OG Motorsport by Sarazin et Falcon Racing qui devancent deux EWC, Motobox Kremer Racing et le Maco Racing Team.

En 11e position, l’équipe anglaise ADSS97 engagée en Superstock boucle sa toute première course FIM EWC.

Entre la chaleur du départ et les pluies durant la nuit, le 84e Bol d’Or aura été l’un des plus difficiles pour les pilotes et les machines. Au bout des 24 heures de course sur le circuit Paul Ricard, 20 machines ont passé la ligne d’arrivée.

Des chutes durant une nuit ou des casses moteur ont touché bon nombre de teams sans épargner les favoris. Parmi les animateurs du début de course, on a vu disparaître du classement Webike SRC Kawasaki France Trickstar, BMW Motorrad World Endurance Team, F.C.C. TSR Honda France, YART – Yamaha Official EWC Team et ERC Endurance-Ducati.

Parmi les autres abandons sur casse moteur, on compte le Bolliger Team Switzerland et Wójcik Racing Team. 3ART Best of Bike a quitté la course, boite bloquée, suite à une chute. Chez les Superstock, une casse mécanique a touché le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore alors qu’il jouait le podium. Autre Superstock en vue, National Motos Honda s’est retiré sur fuite d’huile suite à des chutes. Le Team 33 Louit April Moto a tenté de poursuivre la course à deux pilotes après la blessure de Luca Vitali avant de rendre les armes.

Ce Bol d’Or 2021 était aussi celui du retour du public depuis fin 2019. 48 000 spectateurs étaient au rendez-vous sur le circuit Paul Ricard ce week-end.

Prochain rendez-vous FIM EWC le 9 octobre pour la finale à Most en République Tchèque.

https://youtu.be/d4kRT73yNAc

