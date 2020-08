FIM EWC

VIDEO - 24h du Mans Moto - Un drame évité d'un rien : l'impressionnant crash qui a stoppé la course

24h DU MANS - C'est l'accident le plus impressionnant de cette édition 2020, marquée par de nombreuses chutes sur la piste détrempée. Les Honda n°70 et n°41 ont évité le pire samedi après que la seconde ait percuté de plein fouet la première, allongée sur la piste. Au volant de la 41, Grégory Fastré n'a pas vu son concurrent et l'a évité de justesse. La safety car est intervenue juste après.

