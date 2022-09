La stratégie de Viltaïs Racing Igol pour le prochain Bol d’Or, rendez-vous décisif du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, est claire.

Cette structure privée habituée aux premiers rôles prendra part à l’édition du centenaire de la célèbre course de 24 heures avec Florian Alt, Erwan Nigon, Steven Odendaal et James Westmoreland dans le rôle du quatrième pilote.



Après les premiers tests de cette semaine sur le Circuit Paul Ricard, Yannick Lucot, Team Manager de Viltaïs Racing Igol, a déclaré :“Notre équipe est dans le sillage des meilleures. Au Bol d’Or, comme lors des autres courses, notre but sera de rester concentrés sur ce que nous savons comment faire et de saisir les opportunités qui se présentent.”



Viltaïs Racing Igol a utilisé ces deux jours d’essais au Castellet pour tester de nouveaux étriers de freins Brembo à l’avant de sa Yamaha YZF-R1 n° 333, ainsi qu’une nouvelle fourche Öhlins qui“améliore la performance, surtout en termes de stabilité au freinage”selon l’équipe française.



Le Bol d’Or doit se dérouler du 15 au 18 septembre.

