Viltaïs Racing Igol a remporté l’édition du centenaire du Bol d’Or, signant sa première victoire en Championnat du monde d’Endurance de la FIM après 90 dernières minutes de pure folie sur le Circuit Paul Ricard cet après-midi.

Après qu’ERC Endurance-Ducati, leader depuis plusieurs heures et avec une confortable avance, a dû s’est s’arrêter en raison d’une casse mécanique, c’est le Wójcik Racing Team qui s’est emparé de la tête.



Mais un nouveau rebondissement est survenu quand la Yamaha de l’équipe polonaise a ralenti, forçant Mathieu Gines à la pousser jusqu’à son stand pour des réparations.



Quand la n° 77 est revenue en piste avec Dan Linfoot à son guidon, plus de cinq minutes avaient été perdues ainsi que tous les espoirs de victoire puisque Viltaïs Racing Igol, structure privée basée en France et alignant elle aussi une Yamaha, s’était emparée du commandement et n’allait plus le lâcher grâce à ses pilotes Florian Alt, Erwan Nigon et Steven Odendaal.



La deuxième place du Wójcik Racing Team est son meilleur résultat de la saison, alors que Webike SRC Kawasaki France a terminé troisième pour la dernière course en EWC de son patron, Gilles Stafler, avant qu’il mette un terme à sa carrière.



Pour les pilotes ERC David Checa et Xavi Forés, ce déchirement tardif a été extrêmement difficile à vivre alors qu’ils s’étaient partagé les relais durant une bonne partie de la course en raison d’une blessure au dos de Chaz Danies qui n’avait pu poursuivre la course. Malgré une grande émotion dans le garage, Checa a trouvé le courage de repartir pour la dernière heure après les réparations effectuées par l’équipe allemande. Il a pris la cinquième place derrière F.C.C. TSR Honda France, qui remporte le Championnat du monde d’Endurance de la FIM après avoir dû effectuer elle aussi un arrêt au stand non prévu dans les deux dernières heures. MACO Racing a pris une belle sixième place.



RAC41-Chromeburner a décroché la victoire en Superstock devant BMRT 3 D Maxxess Nevers, les deux équipes inversant leurs positions par rapport à l’année dernière. Le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore a remporté pour sa part la Coupe du monde d’Endurance de la FIM en dépit de son abandon sur casse mécanique.

