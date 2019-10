Vincent Philippe, une victoire incroyable au Bol d’Or

Vincent Philippe, pilote du Suzuki Endurance Racing Team depuis 2003, vient de disputer et de remporter son dernier Bol d’Or. Rencontre avec le champion aux dix titres mondiaux avec l’équipe officielle Suzuki.

Pilote d’Endurance le plus capé avec dix couronnes mondiales remportées entre 2005 et 2016 avec le Suzuki Endurance Racing Team, Vincent Philippe arrête la compétition en Championnat du Monde FIM d’Endurance à la fin de l’année. Il apprécie donc d’autant plus la victoire arrachée le 22 septembre dernier au Bol d’Or, première victoire de l’équipe depuis le Bol d’Or 2016.

« C’est juste incroyable. Je n’ai pas osé en rêver parce que je ne voulais pas être déçu mais le réaliser, c’est fantastique. Aujourd’hui, c’est compliqué d’obtenir une victoire, il y a de plus en plus de concurrence, ça va de plus en plus vite… C’est arrivé juste au bon moment, on a effacé un peu notre déception du titre à Suzuka et c’est une folie de réaliser ça avec l’arrivée de Damien dans l’équipe (Damien Saulnier, nouveau team manager). Bien sûr, c’est le fruit du travail qui a été fait avant pour avoir une moto fiable. La nouvelle équipe a juste transformé l’essai et je suis vraiment content pour Damien parce que c’est une image directe de compétence, de sérieux et de réussite. Pour moi, finir de cette manière-là, même s’il y a encore Sepang, avec un nouveau record et une 9e victoire au Bol, c’est génial. Et j’ai eu la chance d’être au guidon pour finir cette course, Damien m’a fait ce cadeau là et j’en suis vraiment reconnaissant. Finir le Bol d’Or avec la victoire et sur la moto, c’est un moment inoubliable. Bien sûr, j’avais aussi en tête notre dernière victoire au Bol en 2016 avec Anthony Delhalle. »

