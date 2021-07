Les 12 Hours of Estoril, deuxième manche du Championnat du Monde FIM EWC 2021 disputée samedi 17 juillet au Portugal, seront à suivre en direct sur les cinq continents. La course sera lancée samedi à 9 h, heure locale, soit 10 h CEST.

De la procédure de départ à 9 h 45 au podium, les 12 Hours of Estoril seront à suivre en intégralité sur le réseau international d’Eurosport 2.

La course sera également à vivre en direct intégral sur la plateforme digitale d’Eurosport avec des commentaires en anglais et en français.

Au-delà du réseau Eurosport, les fans du monde entier pourront suivre 12 Hours of Estoril en direct. En France, la Chaîne l’Équipe sera en direct intégral dès 9 h 40.

En Belgique, RTBF Auvio assurera également un direct intégral de la course tout comme Servus TV en Autriche et en Allemagne et Sky Sport en Nouvelle-Zélande.

La plateforme internationale Motorsport.tv proposera de suivre la course en live intégral sur les continents américains et africain ainsi qu’en Asie.

En Amérique du Nord, la plateforme OTT Motortrend sera en live intégral comme sur toutes les autres courses de la saison. C’est également le cas pour RTL Play au Luxembourg.

La programmation des highlights élargit la diffusion internationale du championnat FIM EWC. En Europe, les meilleurs moments de la course sont repris sur Sky Sport en Italie, Motowizja en Pologne et TV3 Sports du groupe AM Baltics. Aux Etats Unis, MAV TV diffusera ces highlights comme SuperSport et StarTimes en Afrique, Dubaï Sports au Moyen-Orient, Bein Sports en Asie, Nippon TV au Japon, Astro en Mailaisie et True Visions en Thaïlande.

