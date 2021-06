Lancée avec succès lors des 24 Heures Motos 2020, Eurosport Events enrichit son expérience EWC 360 Fan Tour pour l’édition 2021. Cette plateforme gratuite et immersive au cœur de la course ouvre vendredi 11 juin à partir de 12h.

L’EWC 360 Fan Tour est une plateforme interactive qui allie réalité virtuelle et vidéo 360°. Elle sera accessible gratuitement dès vendredi 11 juin à la mi-journée sur ordinateur, tablette, smartphone et casque de réalité virtuelle sur www.ewc360fantour.com Comme en août dernier au Mans, l’EWC 360 Fan Tour vous invite à vivre au plus près de la course et à découvrir les équipes en action.Au programme de l’EWC 360 Fan Tour, douze vidéos vous plongent au cœur de la course et du monde de l’Endurance. Le menu large et varié est à consommer sans modération.Vous pourrez embarquer pour un tour de piste avec Sylvain Guintoli au guidon de la Yoshimura SERT Motul, parcourir la pitlane à votre rythme, découvrir les stands façon street-view, en savoir plus sur les principaux teams en vue et vivre un pit stop comme si vous étiez le mécano de l’équipe.Une visite du camion de l’équipe ERC Endurance Ducati guidée par Louis Rossi est aussi au menu. Un face à face F.C.C. TSR Honda France – National Motos permettra un examen détaillé des différences entre machines EWC et Superstock.Bien sûr, les grands moments de la course seront aussi à vivre sur EWC 360 Fan Tour comme le départ tourné sous deux axes de vue, l’arrivée et le podium.Trois vidéos en direct sont également programmées samedi en pré grille puis depuis la pitlane durant la course.https://youtu.be/uXKiljhYOLs