Avec l’Allemand Florian Alt, le Français Florian Marino, l’Espagnol Nico Terol et désormais le Britannique James Westmoreland, le VRD Igol Experiences affiche l’un des équipages le plus international du plateau FIM EWC 2021. « Avec quatre pilotes de nationalités différentes, nous sommes fiers de représenter l’Europe en Endurance » avoue Yannick Lucot, team manager du VRD Igol Experiences.

Plus important encore, l’équipage de ce team privé français soutenu par Yamaha est surtout de taille à affronter les équipes officielles en tête de la course. VRD Igol Experiences a terminé 5e des deux dernières course FIM EWC aux 24 Heures Motos et aux 12 Hours of Estoril en 2020.