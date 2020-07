De notre partenaire Fimewc.com

Le VRD Igol Pierret Experiences continue à progresser. Cette équipe française soutenue par Yamaha a dévoilé ses ambitions lors des essais privés organisés au Mans à la mi-juillet.

Toute l’équipe managée par Yannick Lucot était sur le circuit Bugatti pour préparer les 24 Heures Motos. Au guidon, VRD Igol Pierret Experiences aligne un équipage impressionnant. Florian Alt et Florian Marino reçoivent le soutien de Mathieu Gines, un spécialiste de l’Endurance, Champion du Monde FIM EWC en 2014 avec le GMT94. L’Espagnol Nico Terol, Champion du Monde 125 en 2011, rejoint l’équipe en qualité de pilote de réserve et continue à se familiariser avec l’Endurance.

FIM EWC ERC Endurance dompte sa Ducati Panigale V4R 23/07/2020 À 14:31

VRD Igol Pierret Experiences ne se contente pas de renforcer sa ligne de pilotes. L’équipe technique a aussi été consolidée avec le recrutement d’un ingénieur et d’un mécanicien. La Yamaha 333 chaussée en Dunlop est entre de bonnes mains.

Les ambitions de l’équipe sont donc très clairement affichées. VRD Igol Pierret Experiences est un candidat pour le podium fin août aux 24 Heures Motos.

« Nous avons franchi un nouveau cap en 2020, explique Yannick Lucot, team manager VRD Igol Pierret Experiences. La moto et l’équipe technique ont encore progressé et niveau pilotes, nous avons une des meilleures formations du plateau. VRD Igol Pierret Experiences n’est pas une somme d’individualités mais bien une équipe. Nous passons beaucoup de temps sur les questions de cohésion, de démarche collective, d’ambition commune. Cela a permis à Mathieu et à Nicolàs de s’intégrer facilement. Depuis 2011, nous participons à l’intégralité du championnat du monde. Nous avons toujours su adapter l’équipe par rapport à nos ambitions. Aujourd’hui, nous avons un team très performant car nous visons le haut du podium »

L’article VRD Igol Pierret Experiences, une équipe soudée et renforcée est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Webike SRC Kawasaki France Trickstar en confiance 21/07/2020 À 09:41