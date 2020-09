Premier équipage privé aux 24 Heures Motos fin août, le VRD Igol Pierret Experiences poursuit sa progression. Plus encore que la victoire, cette équipe française sur Yamaha veut continuer à apprendre course après course. A Estoril, la Yamaha 333 du VRD Igol Pierret Experiences sera confiée à Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol.

VRD Igol Pierret Experiences défend la place de meilleur équipage privé avec le Wójcik Racing Team et 3ART Best of Bike mais vise plus haut. « On vise mieux depuis 17 ans, avoue Yannick Lucot, team manager. Mais à vrai dire, on n’y pense pas. Nous voulons continuer à apprendre, à progresser et à construire avec notre méthode, la puissance collective et non la somme d’individualités et d’égos. »