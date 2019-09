Warm up sous un ciel menaçant au Bol d’Or

YART Yamaha, qui partira en pole position, garde la main lors d’un warm up très prudent ce matin sur le circuit Paul Ricard. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber sur le Castellet et la météo s’annonce comme un paramètre important de ce 83e Bol d’Or.

Sous un ciel très menaçant, le YART Yamaha a bouclé le meilleur tour lors du warm up devant le F.C.C. TSR Honda France et Webike SRC Kawasaki France. Le meilleur équipage Superstock, le Team 33 Coyote Louit Moto signe le 4e temps de cette dernière session d’essais avant le départ.

Pour les 56 teams engagés, ce warm up a permis de prendre la mesure d’une piste devenue plus piégeuse.

Le 83e Bol d’Or sera lancé à 15 h sur le Circuit Paul Ricard.

Suivez toute la procédure de départ avec le Facebook Live FIM EWC dès 14 h.

Bol d'Or 2019 - Résultats du Warm up

